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Стало известно, когда FIFA 21 будет доступна на консолях нового поколения

Стало известно, когда FIFA 21 будет доступна на консолях нового поколения
Видеоигра FIFA 21 выйдет на консолях Playstation 5 и Xbox Series X в декабре. Об этом сообщает пресс-служба компании EA Sports.

Релиз FIFA 21 на консолях нового поколения состоится 4 декабря. Покупатели FIFA 21 на PS4 и Xbox One получат некст-ген версии бесплатно.
Напомним, что мировая премьера футбольного симулятора FIFA 21 состоялась 9 октября. Игра вышла на Playstation 4, Xbox One и PC.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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