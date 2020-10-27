Стало известно, когда FIFA 21 будет доступна на консолях нового поколения

Влада Некрасова

Видеоигра FIFA 21 выйдет на консолях Playstation 5 и Xbox Series X в декабре. Об этом сообщает пресс-служба компании EA Sports.Релиз FIFA 21 на консолях нового поколения состоится 4 декабря. Покупатели FIFA 21 на PS4 и Xbox One получат некст-ген версии бесплатно.Напомним, что мировая премьера футбольного симулятора FIFA 21 состоялась 9 октября. Игра вышла на Playstation 4, Xbox One и PC.