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Стартовал онлайн-финал Международного конкурса методических разработок «Уроки Победы»

Стартовал онлайн-финал Международного конкурса методических разработок «Уроки Победы»

С 26 по 29 октября проходит финальный этап Международного конкурса методических разработок «Уроки Победы», инициированного Минпросвещения России, сообщает пресс-служба ведомства.

В связи с эпидемиологической ситуацией он проводится в форме собеседований и круглого стола с участниками в дистанционном режиме.

Для участия в финале конкурса 33 победителя отборочного тура федерального этапа – по три финалиста в каждой из 11 номинаций – отправляли видеозаписи уроков и внеклассных мероприятий, проведённых по представленным ранее методическим разработкам.

С 26 по 28 октября члены оргкомитета и жюри проводят онлайн-собеседования с участниками.

Финал завершится 29 октября круглым столом в онлайн-формате с участием организаторов и всех финалистов. Победителей в каждой номинации определят по итоговому баллу, который будет складываться из баллов за видеозаписи уроков и мероприятий, результатов собеседования и круглого стола. Кроме того, все присланные записи будут доступны для онлайн-голосования, победители которого в каждой номинации получат призы зрительских симпатий.

Церемония объявления победителей конкурса также состоится 29 октября в онлайн-формате.

Конкурс «Уроки Победы» объединил более 15 тысяч активных и талантливых учителей и методистов из всех субъектов Российской Федерации и 25 зарубежных стран. Участники направляли на конкурс индивидуальные методические разработки уроков, классных часов, социальных проектов для школьников, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Конкурс «Уроки Победы» инициирован Министерством просвещения Российской Федерации, Российским историческим обществом и Группой компаний «Просвещение» и приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и объявленному Президентом России Владимиром Путиным Году памяти и славы.

# Общество
По материалам: edu.ru

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