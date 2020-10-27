ТОП - 50 лучших откровенных фильмов для тех, кому хочется неспокойной ночи

Лидия Мартынова

Голод, сон и вожделение – вот три потребности, которыестремится удовлетворить человек. Однако только третьей сфере людских желанийпосвящена подборка из 50 откровенных фильмов. Эта сторона человеческой натурыполна страстью, желаниями, страхами и преступлениями, а потому с особыминтересом смотрится кино о любовных откровениях.ТОП – 50 Основной инстинкт (1992, Франция, США,Великобритания)