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Трамп призвал проголосовавших за Байдена поменять свой голос

Трамп призвал проголосовавших за Байдена поменять свой голос
Президент США Дональд Трамп заявил, что голосовавшие за его оппонента от демократов Джо Байдена избиратели передумали после вторых дебатов, и призвал их изменить голос в пользу действующего президента.


"Очень популярный (запрос в Google - ред.) сразу после вторых дебатов: "Могу я изменить голос"? Имеется в виду изменение его в мою пользу. Ответ в большинстве штатов - да. Сделайте это. Самые важные выборы в вашей жизни!" - написал Трамп в Twitter.

Финальные дебаты действующего президента и кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа и претендента на пост от демократов Джо Байдена состоялись в четверг в Нэшвилле (штат Теннесси). Политики встретились в очном формате и выступали чуть более полутора часов. В этот раз новшеством стала возможность модератора выключать микрофоны как у Трампа, так и у Байдена, чтобы они не перебивали друг друга без остановки, как это было в первые дебаты в конце сентября.


Выборы в США намечены на 3 ноября, досрочное голосование уже идет. Будут избраны президент, треть состава сената, полный состав палаты представителей, а также ряд губернаторов и тысячи депутатов местных легислатур и исполнительных органов власти.

# В мире
По материалам: ria.ru

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