Трамп призвал проголосовавших за Байдена поменять свой голос

Лидия Мартынова

Президент США Дональд Трамп заявил, что голосовавшие за его оппонента от демократов Джо Байдена избиратели передумали после вторых дебатов, и призвал их изменить голос в пользу действующего президента.





"Очень популярный (запрос в Google - ред.) сразу после вторых дебатов: "Могу я изменить голос"? Имеется в виду изменение его в мою пользу. Ответ в большинстве штатов - да. Сделайте это. Самые важные выборы в вашей жизни!" - написал Трамп в Twitter.

Финальные дебаты действующего президента и кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа и претендента на пост от демократов Джо Байдена состоялись в четверг в Нэшвилле (штат Теннесси). Политики встретились в очном формате и выступали чуть более полутора часов. В этот раз новшеством стала возможность модератора выключать микрофоны как у Трампа, так и у Байдена, чтобы они не перебивали друг друга без остановки, как это было в первые дебаты в конце сентября.

Выборы в США намечены на 3 ноября, досрочное голосование уже идет. Будут избраны президент, треть состава сената, полный состав палаты представителей, а также ряд губернаторов и тысячи депутатов местных легислатур и исполнительных органов власти.