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Туры на Камчатку с кешбэком 20%. Свежая подборка от АТОР

Туры на Камчатку с кешбэком 20%. Свежая подборка от АТОР

Осенью и зимой цены туров на Камчатку намного ниже, чем в высокий летний сезон. Стоимость туров на Камчатку в этом сезоне начинается от 37 тыс. рублей и доходит до 80 тыс. руб. на человека за 6-7 дней. Крупнейшие туроператоры подготовили разные программы, за которые турист сможет получить от 7 до 16 тыс. руб.

Камчатка – одно из тех мест в России, где наверняка хочет побывать каждый. Осень и зима – особенное время для посещения Камчатки – в это время здесь можно совместить активный зимний отдых и спорт, посещение природных достопримечательностей и термальных источников. Цены в это время года, как правило, ниже летних, кроме того, программа кешбэка позволяет туристам получить скидку в 20% с любого тура.

Туроператоры-члены АТОР в рамках акции с кешбэком предлагают насыщенные экскурсионные туры на Камчатку продолжительностью от 4 до 7 дней. Все цены указаны без учета стоимости перелета. По ссылкам можно увидеть описания и забронировать туры.

Так, в компании PAC Group можно забронировать по акции с кешбэком несколько туров на Камчатку. Во-первых, это тур на 3 ночи «Во владениях Снежной королевы» (включены три экскурсии – на гору Верблюд на снегоходах, в национальный парк «Берингия» и этноэкскурсия к коренным народам Камчатки) – от 1233 евро на двоих, и его вариант на 5 ночей (добавлены также экскурсии на мыс Маячном и интерактивный музей «Вулканариум») – цена от 1634 евро га двоих (в рублях по курсу).

Во-вторых, у PAC Group можно забронировать тур на Камчатку на 6 ночей: «Знакомство с Камчаткой» (включены экскурсии в Камчатский краевой объединенный музей, интерактивный музей «Вулканариум», обзорная экскурсия по Петропавловску-Камчатскому, экскурсия на гору Верблюд, экскурсия в Авачинскую бухту и на остров Старичков). Цена – от 1814 евро.

У туроператора «Музенидис Трэвел» в камчатском ассортименте – пять коротких, но насыщенных и активных зимних туров на Камчатку от 3 ночей («Знакомство с Камчаткой: вертолетный тур + активные вулканы»», «Знакомство с Камчаткой: морской круиз + активные вулканы», «Знакомство с Камчаткой №2: вертолетный тур + морской круиз», «Знакомство с Камчаткой: сплав + активные вулканы» и «Во владениях Снежной Королевы». Цены – от 73 до 180 тыс. р. на двоих. Забронировать туры на Камчатку от «Музенидис Трэвел» можно на этой страничке.

Туроператор Space Travel выставил в ассортимент акции с кешбэком 2 авторских тура на Камчатку по эксклюзивным ценам.

Первый из них – это семидневный экскурсионный тур «Ноябрь на Камчатке» (мыс Маячный, Авачинский вулкан, гора Верблюд, питомник ездовых собак, трекинги, горячие радоновые источники, музей «Вулканариум» и пр.). Заезды по понедельникам с 26 октября по 7 декабря 2020 г. Цена – от 67 584 р. на человека.

Второй тур: новогодняя вариация программы «Зимняя сказка» (7 дней, в т.ч. катание на собачих упряжках и снегоходах, горячие источники «Озерки», скала «Три брата», встреча Нового года и др.). Заезды 30 декабря и 2 января. Цена – от 79 872 р. на человека.

Туроператор BSI Group тоже предлагает по акции с кешбэком свою версию активного тура «Зимняя сказка»(6 ночей, 4 экскурсии: Петропавловск-Камчатский, экскурсия на снегоходе (в нартах) на мыс Маячный, питомник ездовых собак, катание на собачьих упряжках, этническая экскурсионная программа, в Паратунке – купание в бассейне с горячей термальной водой, экскурсии на снегоходах к Авачинскому вулкану и горе Верблюд и др.). Цена – от 115 тыс. р. за двоих.

Эту же программу с небольшими вариациями предлагает и туроператор «ВЕДИ ГРУПП». Тур на 7 дней с заездом 2 января обойдется от 34 700 р. на человека. Подробности и возможность заказать туры на Камчатку от «ВЕДИ ГРУПП» – по этой ссылке.

Туроператор «Мастерская Путешествий» также предлагает новогодние семидневные экскурсионный туры «Камчатка – Зимняя сказка» (Петропавловск-Камчатский – Елизово – мыс Маячный – Авачинский вулкан). Даты заездов:  30.12.2020 и 02.01.2021 г. Цена – от 36 048 р. с 1 человека.

# Интересное
По материалам: atorus.ru

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