Твои родители случайно не: большой список подкатов

Анастасия Иванова

Как бы грустно это не звучало, но первый подкат может решить судьбу будущего знакомства. Нет ничего хуже фразы "вашей маме зять не нужен?" Если ничего лучше в голову не приходит, то эта статья - реально твое спасение.Как подкатить к парнюТы случайно не сын фермера? Тогда почему ты такой овощ?Твои родители случайно не волшебники? Тогла откуда у них такое чудо?Ты случайно не шланг? Тогда почему я такая мокрая?Ты случайно не поезд? Тогда почему мне хочется под тебя лечь ?А ты случайно не F=G*m1m2/ r^2 (теория тяготения Ньютона)? Ну тогда почему меня так тянет к тебе?Твои родители случайно не снеговики? Тогда откуда ты у них такой отмороженный?Твои родители случайно не зайцы? Тогда откуда у них такой зубастик?Твои родители случай не Адам и Ева? Тогда откуда у них такой человек?Ты случайно не батут? Тогда почему я хочу на тебе попрыгать?Ты случайно не энергетик? Тогда почему из-за тебя мое сердечко стучится чаще?Твои родители случайно не аптекари (фармацевты)? Тогда откуда у них такой гандон?Твои родители случайно не бармены? Тогда откуда у них такая полторашка?Ты случайно не фитнес тренер? Тогда почему я хочу сделать с тобой кардио?Твои родители случайно не шерсть? Тогда откуда у них такой баран?Ты случайно не снег в сентябре? Тогда почему я от тебя так офигеваю?Ты случайно не мяч? Тогда почему я так хочу тебя пнуть?Ты случайно не пара по химии в 8 утра? Тогда почему я хочу на тебя забить?Ты случайно не сын мамоной подруги? Тогда почему ты такой офигенный?Как подкатить к девушке?Твои родители случайно не охотники? Тогда откуда у них такая шкура?Твои родители случайно не аптекари? Тогда откуда у них такая соска?Твои родители случайно не садовники? Тогда откуда у них такая ягодка?Твои родители случайно не лесорубы? Тогда откуда у них такое бревно?Твои родители случайно не фрукторианцы? Тогда откуда у них такой персик?Твои родители случайно не пекари? Тогда откуда у них такая булочка?Твоя мама случайно не духовка? Тогда почему ты такая горячая?Ты случайно не лошадь? Тогда откуда у тебя такие загоны?Твои родители случайно не океан? Тогда откуда у них такое дно?Ты случайно не наклейка? Тогда почему я хочу тебя отодрать?Ты случайно не подушка? Тогда почему я нуждаюсь в тебе ночью?Ты случайно не обои? Тогда почему я хочу тебя отодрать?Твои родители случайно не сапёры? Тогда откуда у них такая бомба?Твоя мама случайно не медуза Горгона? Тогда почему у меня камень в штанах?Твои родители случайно не текстовый редактор? Тогда почему в тебя так хочется вставить?Твои родители случайно не физики? Выглядишь, как удавшийся эксперимент.Твои родители случайно не ракушки? Тогда откуда у них такая жемчужина?Твои родители случайно не димедрол? Тогда почему от тебя у меня болит голова и подкашиваются ноги?Твои родители случайно не академик Сахаров? Тогда откуда у них такая бомба?Твои родители случайно не шахтеры? Тогда откуда у них такое золото?Твои родители случайно не Голлумы? Тогда откуда у них такая прелесть?Твои родители случайно не окулисты? Тогда откуда у тебя такие красивые глаза?Ты случайно не Гарри Потер? Тогда почему я хочу увидеть твою тайную комнату?Твои родители случайно не художники? Тогда откуда у них такое произведение искусства?Твои родители случайно не сахарный тростник? Тогда откуда ты у них такая сладкая?Твой папа случайно не кукловод? Тогда откуда у него такая куколка?Ты случайно не лошадь? Тогда почему так и хочется украсть тебя?Твои родители случайно не зоологи? Тогда откуда у них такая зайка?Твои родители случайно не зеркало? Тогда почему ты у них такая неотразимая?Твои родители случайно не пекари? Тогда откуда у них такая крошка?Твои родители случайно не пираты? Тогда откуда у них такое сокровище?Твои родители случайно не фотографы? Тогда откуда у них такой негатив?Твои родители случайно не пластические хирурги? Тогда откуда у них такая красотка?Твои родители случайно не Руки Вверх? Тогда почему чужие губы тебя ласкают?Твоя мама случайно не кондитер? Тогда откуда у нее такая конфетка?Твои родители случайно не ювелиры? Тогда откуда у них такой алмаз?Твои родители случайно не катализаторы? Тогда почему ты ускоряешь мое сердце?Ты случайно не медицинская маска? Тогда понятно почему ты не у меня на лице.Твои родители случайно не землетрясение? Тогда почему у меня подкашиваются ноги?Ты случайно не розетка? Тогда почему я хочу вставить в тебя пальцы?Твои родители случайно не рыбаки? Тогда почему у них такая рыбка?Ты случайно не картина? Тогда почему мне так и хочется прибить тебя к стене?Ты случайно не сериал? Тогда почему я могу часами смотреть на тебя?Твои родители случайно не астрономы? Тогда откуда у них такая звездочка?