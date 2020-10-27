Твои родители случайно не: большой список подкатов
Сегодня, 14:41 Анастасия ИвановаКак бы грустно это не звучало, но первый подкат может решить судьбу будущего знакомства. Нет ничего хуже фразы "вашей маме зять не нужен?" Если ничего лучше в голову не приходит, то эта статья - реально твое спасение.Как подкатить к парнюТы случайно не сын фермера? Тогда почему ты такой овощ?Твои родители случайно не волшебники? Тогла откуда у них такое чудо?Ты случайно не шланг? Тогда почему я такая мокрая?Ты случайно не поезд? Тогда почему мне хочется под тебя лечь ?А ты случайно не F=G*m1m2/ r^2 (теория тяготения Ньютона)? Ну тогда почему меня так тянет к тебе?Твои родители случайно не снеговики? Тогда откуда ты у них такой отмороженный?Твои родители случайно не зайцы? Тогда откуда у них такой зубастик?Твои родители случай не Адам и Ева? Тогда откуда у них такой человек?Ты случайно не батут? Тогда почему я хочу на тебе попрыгать?Ты случайно не энергетик? Тогда почему из-за тебя мое сердечко стучится чаще?Твои родители случайно не аптекари (фармацевты)? Тогда откуда у них такой гандон?Твои родители случайно не бармены? Тогда откуда у них такая полторашка?Ты случайно не фитнес тренер? Тогда почему я хочу сделать с тобой кардио?Твои родители случайно не шерсть? Тогда откуда у них такой баран?Ты случайно не снег в сентябре? Тогда почему я от тебя так офигеваю?Ты случайно не мяч? Тогда почему я так хочу тебя пнуть?Ты случайно не пара по химии в 8 утра? Тогда почему я хочу на тебя забить?Ты случайно не сын мамоной подруги? Тогда почему ты такой офигенный?Как подкатить к девушке?Твои родители случайно не охотники? Тогда откуда у них такая шкура?Твои родители случайно не аптекари? Тогда откуда у них такая соска?Твои родители случайно не садовники? Тогда откуда у них такая ягодка?Твои родители случайно не лесорубы? Тогда откуда у них такое бревно?Твои родители случайно не фрукторианцы? Тогда откуда у них такой персик?Твои родители случайно не пекари? Тогда откуда у них такая булочка?Твоя мама случайно не духовка? Тогда почему ты такая горячая?Ты случайно не лошадь? Тогда откуда у тебя такие загоны?Твои родители случайно не океан? Тогда откуда у них такое дно?Ты случайно не наклейка? Тогда почему я хочу тебя отодрать?Ты случайно не подушка? Тогда почему я нуждаюсь в тебе ночью?Ты случайно не обои? Тогда почему я хочу тебя отодрать?Твои родители случайно не сапёры? Тогда откуда у них такая бомба?Твоя мама случайно не медуза Горгона? Тогда почему у меня камень в штанах?Твои родители случайно не текстовый редактор? Тогда почему в тебя так хочется вставить?Твои родители случайно не физики? Выглядишь, как удавшийся эксперимент.Твои родители случайно не ракушки? Тогда откуда у них такая жемчужина?Твои родители случайно не димедрол? Тогда почему от тебя у меня болит голова и подкашиваются ноги?Твои родители случайно не академик Сахаров? Тогда откуда у них такая бомба?Твои родители случайно не шахтеры? Тогда откуда у них такое золото?Твои родители случайно не Голлумы? Тогда откуда у них такая прелесть?Твои родители случайно не окулисты? Тогда откуда у тебя такие красивые глаза?Ты случайно не Гарри Потер? Тогда почему я хочу увидеть твою тайную комнату?Твои родители случайно не художники? Тогда откуда у них такое произведение искусства?Твои родители случайно не сахарный тростник? Тогда откуда ты у них такая сладкая?Твой папа случайно не кукловод? Тогда откуда у него такая куколка?Ты случайно не лошадь? Тогда почему так и хочется украсть тебя?Твои родители случайно не зоологи? Тогда откуда у них такая зайка?Твои родители случайно не зеркало? Тогда почему ты у них такая неотразимая?Твои родители случайно не пекари? Тогда откуда у них такая крошка?Твои родители случайно не пираты? Тогда откуда у них такое сокровище?Твои родители случайно не фотографы? Тогда откуда у них такой негатив?Твои родители случайно не пластические хирурги? Тогда откуда у них такая красотка?Твои родители случайно не Руки Вверх? Тогда почему чужие губы тебя ласкают?Твоя мама случайно не кондитер? Тогда откуда у нее такая конфетка?Твои родители случайно не ювелиры? Тогда откуда у них такой алмаз?Твои родители случайно не катализаторы? Тогда почему ты ускоряешь мое сердце?Ты случайно не медицинская маска? Тогда понятно почему ты не у меня на лице.Твои родители случайно не землетрясение? Тогда почему у меня подкашиваются ноги?Ты случайно не розетка? Тогда почему я хочу вставить в тебя пальцы?Твои родители случайно не рыбаки? Тогда почему у них такая рыбка?Ты случайно не картина? Тогда почему мне так и хочется прибить тебя к стене?Ты случайно не сериал? Тогда почему я могу часами смотреть на тебя?Твои родители случайно не астрономы? Тогда откуда у них такая звездочка?
По материалам: intrigue