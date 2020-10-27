Ульяновский педуниверситет проведёт форум «Шаг в профессию – 2020»

Алексей Вольцев

18 ноября в Ульяновском государственном педагогическом университете имени И.Н. Ульянова в формате Zoom-конференции состоится III форум молодых педагогов – выпускников педагогического университета «Шаг в профессию – 2020», сообщает пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации.

Форум посвящён обсуждению моделей поддержки и сопровождения выпускников педвузов, роли профессиональных сообществ и конкурсного движения, изучению профессионально-личностных затруднений начинающих специалистов в адаптационный период деятельности.

Учителя пройдут онлайн-анкетирование, которое позволит выявить их профессиональные дефициты. О том, как преодолеть эти проблемы, сообщат специалисты Центра сопровождения молодых педагогов при УлГПУ. Представители отдела перспективных исследований и проектов вуза расскажут о вовлечении специалистов в научную деятельность.

В ходе форума пройдёт презентация Клуба молодых учителей как фактора профессиональной поддержки начинающего педагога. Победитель регионального конкурса «Педагогический дебют», учитель истории старотимошкинской средней школы имени Героя Советского Союза Х.С. Богданова Ульяновской области Тимур Сорокин поделится информацией о том, как участие в конкурсе влияет на карьерный рост молодого педагога.

Вторая часть мероприятия будет посвящена вопросам наставничества в образовании.

Участникам предлагается также заполнить анкету, позволяющую сформировать информационное, научное, методическое и психологическое сопровождение педагогов.

Участие в конференции доступно после предварительной регистрации.