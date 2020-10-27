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В Башкирской республиканской гимназии открылась первая космическая профильная смена

В Башкирской республиканской гимназии открылась первая космическая профильная смена

25 октября на базе Башкирской республиканской гимназии-интерната № 1 им. Рами Гарипова состоялось открытие первой космической профильной смены в Республике Башкортостан «Время первых», сообщает пресс-служба регионального Министерства образования и науки.

В проекте участвуют 45 учеников 8–11-х классов из муниципальных районов и городов Башкортостана.

Обучение ведется по нескольким модулям: «Ракетостроение – твердотопливные и водные ракеты» (соревнования по запуску водных ракет «Реактивного движения»), «Спутникостроение» (программирование спутников типа CubSat), «Наземные станции» (сборка и пуск наземных станций приема данных L и Х диапазона типа Lorett и ДЗЗ, обработка снимков дистанционного зондирования земли). 

Программа реализуется в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование».

# Общество
По материалам: edu.ru

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