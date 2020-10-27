В Евросоюзе ответили на конфликт Украины и Венгрии

Анастасия Иванова

Конфликт между Украиной и Венгрией в связи с местными выборами в Евросоюзе назвали вопросом двусторонних отношений между странами. Об этом на брифинге в Брюсселе во вторник, 27 октября, заявил спикер ЕС по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано.По его словам, единственное, что может сделать Евросоюз, это призвать обе стороны к урегулированию конфликта основываясь на ценностях ЕС и принципах добрососедских отношений."Никаких изменений в политике ЕС относительно Украины нет, кто бы что не говорил. У нас есть соглашение об ассоциации, которое является наиболее амбициозным среди всех наших партнеров, и мы, как ЕС, полны решимости продолжать это очень тесное сотрудничество с Украиной, чтобы максимально приблизить ее к ЕС", - сказал Стано.Накануне Украина запретила въезд чиновникам из Венгрии. Указанные чиновники в ходе избирательной кампании в Закарпатской области прибегали к прямой агитации, пояснил глава украинского МИД. Позже глава венгерского МИДа Петер Сийярто назвал запрет въезда в Украину чиновникам Венгрии "жалким и бессмысленным".