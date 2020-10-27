В Германии Навального обвинили в злоупотреблении гостеприимством

Анастасия Иванова

. Немецкая газета Süddeutsche Zeitung опубликовала письма читателей, недовольных поведением и высказываниями российского блогера Алексея Навального.

Так, Вольфганг Хайнц, автор одного из писем, обвинил Навального в злоупотреблении правом гостя, а также обратил внимание на то, что россиянин позволяет себе оскорблять бывшего канцлера Герхарда Шредера.

"Будучи гостем нашей страны, он, на мой взгляд, не имеет права вмешиваться в нашу внутреннюю политику", — пишет читатель.

Кроме того, Хайнц осудил блогера за националистические и ксенофобские заявления.

Германии, подчеркнув, что Шредер оживил экономику и защищал национальные интересы.

"И на самом деле Германия должна быть максимально заинтересована в хороших отношениях с Россией, а также с ее президентом Владимиром Путиным", — написал Фендт.

Вольфрам Зальцер из Нойштадта-Кобурга призвал не подражать Навальному. Его возмутило то, что немецкое правительство "заглядывает в рот" российскому блогеру.

Кроме того, автор письма напомнил, что Навальный "оправдывает неприкрытую ксенофобию". В пример он привел заявление блогера о том, что каждое второе тяжкое преступление в Москве якобы совершают мигранты, а также участие в "русском марше", организованном националистами.

"И если в России он с гордостью говорит о подобной деятельности, на Западе он в то же самое время предпочитает помалкивать об этом", — написал Зальцер.