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В Ивановской области стартовал проект «Активные каникулы»

В Ивановской области стартовал проект «Активные каникулы»

С 26 октября по 8 ноября школьники Ивановской области могут принять участие в мероприятиях межведомственного проекта «Активные каникулы», сообщает пресс-служба управления образования Администрации города Иванова.

Ребят ожидает более сотни онлайн-мероприятий: тематические мастер-классы, виртуальные встречи, викторины, игры, тренинги, спортивные программы для всех возрастов.

Их проведут специалисты городского Молодежного центра. Все очные занятия в центрах дополнительного образования детей во время каникул отменены.

Подробное расписание размещено на сайте мэрии, записи видеоуроков будут доступны в социальных сетях.

# Общество
По материалам: edu.ru

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