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В эфире программы «Образовательная среда» эксперты расскажут об опыте работы коррекционных и инклюзивных школ страны

В эфире программы «Образовательная среда» эксперты расскажут об опыте работы коррекционных и инклюзивных школ страны

28 октября в 15:00 по московскому времени на федеральном портале «Российское образование» состоится прямой эфир нового выпуска еженедельной онлайн-программы «Образовательная среда». Тема этой недели – «Как работают и развиваются коррекционные и инклюзивные школы?».

Коррекционные и инклюзивные школы – это не просто создание комфортной образовательной среды, включение в доступный и качественный  процесс обучения и воспитания и социальную жизнь детей с ограниченными возможностями здоровья, это, прежде всего, создание такой атмосферы и пространства, где хорошо и комфортно учиться, работать и общаться всем: и ученикам, и учителям, и родителям. 

Как это на практике удается школам, где учатся ребята с особыми образовательными потребностями? Где можно узнать о таких школах? Где получают профессию и работают после окончания выпускники?

Эти и другие вопросы обсудят эксперты в эфире онлайн-программы «Образовательная среда».

Гости эфира:

– Иван Вишнивецкий, директор школы-интерната №1 для обучения и реабилитации слепых, г. Москва;

–Татьяна Соловьева, директор Института коррекционной педагогики Российской академии образования;

– Татьяна Волох, директор школы № 7, осуществляющей деятельность по адаптированным основным образовательным программам, г. Сергиев-Посад, Московская область;

– Адель Вильшанская, председатель Ассоциации инклюзивных школ, директор школы № 2124 «Центр развития и коррекции», г. Москва.

Модератор дискуссии – Дарья Завгородняя, учитель русского языка и ведущая программы «Родительский вопрос» на радио «Комсомольская правда». 

Трансляция онлайн-программы будет доступна на площадке федерального портала «Российское образование» и в официальной группе Минпросвещения России в социальной сети «ВКонтакте».

«Образовательная среда» – еженедельная дискуссионная онлайн-программа о развитии российского образования. Выходит в эфир каждую среду. Это онлайн-площадка для обсуждения наиболее актуальных вопросов в сфере образования, воспитания и науки, которая объединяет широкий круг экспертов: директоров школ и педагогов, руководителей и преподавателей педвузов, колледжей и техникумов, учреждений дополнительного образования, представителей региональных органов управления образованием.

Проект инициирован федеральным порталом «Российское образование».

Следите за тематикой программ в наших анонсах!

# Общество
По материалам: edu.ru

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