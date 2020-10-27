Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » В Киеве заявили о готовности США поддержать стратегию по "возврату" Крыма

В Киеве заявили о готовности США поддержать стратегию по "возврату" Крыма

В Киеве заявили о готовности США поддержать стратегию по "возврату" Крыма
Соединенные Штаты готовы сотрудничать с Киевом в вопросе создания проекта "Крымская платформа", который направлен на "возвращение" Крыма в состав Украины. Об этом, как сообщили в украинском МИД, заявила временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин.

В Киеве утверждают, что Квин выразила готовность сотрудничать с Украиной в данном вопросе и подчеркнула, что позиция США по Крыму остается "твердой и неизменной".

# Россия
По материалам: ria.ru

Последние новости

В Ивановской области стартовал проект «Активные каникулы»
В Ивановской области стартовал проект «Активные каникулы»
В Киеве заявили о готовности США поддержать стратегию по "возврату" Крыма
В Киеве заявили о готовности США поддержать стратегию по "возврату"
МВБ США готовится к возможным беспорядкам на фоне выборов
МВБ США готовится к возможным беспорядкам на фоне выборов
Россия никому не навязывает свой газ, заявил Лавров
Россия никому не навязывает свой газ, заявил Лавров
Россия и Белоруссия проведут совместные войсковые учения
Россия и Белоруссия проведут совместные войсковые учения
Денежный лунный календарь на ноябрь 2020 года
Денежный лунный календарь на ноябрь 2020 года
Путин поручил увеличить размер больничного родителям детей до семи лет
Путин поручил увеличить размер больничного родителям детей до семи лет
Skrillex представил в Сети новый трек "Kliptown empyrean"
Skrillex представил в Сети новый трек "Kliptown empyrean"
Рособрнадзор завершил серию онлайн-консультаций по подготовке к ЕГЭ-2021
Рособрнадзор завершил серию онлайн-консультаций по подготовке к
Мобильный «Кванториум» приедет в школы Псковской области
Мобильный «Кванториум» приедет в школы Псковской области
Всероссийский форум профориентации «ПроеКТОриЯ» в этом году объединит 540 школьников
Всероссийский форум профориентации «ПроеКТОриЯ» в этом году объединит
Внучка Софии Ротару встречается с бизнесменом из рейтинга Forbes
Внучка Софии Ротару встречается с бизнесменом из рейтинга Forbes

Топ на сегодня

Байден назвал Россию самой большой угрозой для США
Байден назвал Россию самой большой угрозой для США
Байден признал Россию самой большой угрозой для США
Байден признал Россию самой большой угрозой для США
Софи Лорен: "Обожаю сниматься у своего сына"
Софи Лорен: "Обожаю сниматься у своего сына"
До 45% больных коронавирусом в Подмосковье пришлось подключить к ИВЛ
До 45% больных коронавирусом в Подмосковье пришлось подключить к ИВЛ
Подойти с толком. Кудрин объяснил, как хранить сбережения
Подойти с толком. Кудрин объяснил, как хранить сбережения

Еще по теме

США помогут Украине вернуть временно оккупированный Крым: глава посольства сделала важное заявление
США хотят получить контроль над границей Донбасса и России
Посольство США заявило об отказе Украины закупать российскую вакцину
МИД РФ выразил протест из-за погромов российских учреждений в Киеве