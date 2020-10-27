В Киеве заявили о готовности США поддержать стратегию по "возврату" Крыма

Лидия Мартынова

Соединенные Штаты готовы сотрудничать с Киевом в вопросе создания проекта "Крымская платформа", который направлен на "возвращение" Крыма в состав Украины. Об этом, как сообщили в украинском МИД, заявила временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин.

В Киеве утверждают, что Квин выразила готовность сотрудничать с Украиной в данном вопросе и подчеркнула, что позиция США по Крыму остается "твердой и неизменной".