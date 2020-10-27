В Кишиневе оппозиция призывает президента Додона явиться на дебаты
26 октября активисты проевропейской оппозиционной партии «Действие и солидарность» кандидата в президенты Молдавии Майи Санду организовали флешмоб у президентуры. Они принесли главе государства Игорю Додону «приглашение» на дебаты.
Напомним, перед началом избирательной компании (выборы пройдут 1 ноября) претендующий на второй мандат Додон объявил, что не будет учувствовать в публичных дебатах с конкурентами, а сконцентрируется на личных встречах с гражданами. Представители молодёжного крыла ПДС принесли баннер с посланием, который попытались повесить на ограждение, но им помешали полицейские и сотрудники госохраны.
В результате приглашение на дебаты оставили у памятника Штефану чел Маре.
Как сообщало ИА Newstes , 20 октября Майя Санду сказала, что будет участвовать только в дебатах, в которых примет участие независимый претендент, поддерживаемый Партией социалистов Игорь Додон. По ее словам, единственным противником экс-премьера в гонке за президентское кресло является Додон, поэтому она не видит смысла в дискуссиях с другими претендентами.