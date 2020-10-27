В Кишиневе оппозиция призывает президента Додона явиться на дебаты

Влада Некрасова

26 октября активисты проевропейской оппозиционной партии «Действие и солидарность» кандидата в президенты Молдавии Майи Санду организовали флешмоб у президентуры. Они принесли главе государства Игорю Додону «приглашение» на дебаты.

Напомним, перед началом избирательной компании (выборы пройдут 1 ноября) претендующий на второй мандат Додон объявил, что не будет учувствовать в публичных дебатах с конкурентами, а сконцентрируется на личных встречах с гражданами. Представители молодёжного крыла ПДС принесли баннер с посланием, который попытались повесить на ограждение, но им помешали полицейские и сотрудники госохраны.

«Мы решили установить этот баннер, потому что в Республике Молдавия происходят странные вещи. Президент, все еще находящийся у власти, боится выйти к гражданам, боится выйти и поговорить со своими политическими оппонентами», — заявил президент лидер собравшихся Адриан Бэлуцел.

В результате приглашение на дебаты оставили у памятника Штефану чел Маре.

«У людей много вопросов к этому президенту. Вопросы, которые должны быть заданы в рамках публичных дебатов», — подчеркнул депутат парламента от ПДС Дан Перчун.

Как сообщало ИА Newstes , 20 октября Майя Санду сказала, что будет участвовать только в дебатах, в которых примет участие независимый претендент, поддерживаемый Партией социалистов Игорь Додон. По ее словам, единственным противником экс-премьера в гонке за президентское кресло является Додон, поэтому она не видит смысла в дискуссиях с другими претендентами.