В колониях-поселениях одного региона хотят содержать разные категории заключённых

Алексей Вольцев

Размещать в одной колонии-поселении предлагают впервые осуждённых и тех, кто уже отбывал наказание. Но в этом случае графики работы разных категорий осуждённых должны отличаться. Соответствующий законопроект депутаты планируют рассмотреть на ближайшем пленарном заседании Госдумы.

На сегодняшний день люди, осуждённые за преступления, совершенные по неосторожности, и ранее не отбывавшие срок, а также те, кто впервые осуждён за умышленное преступление небольшой или средней тяжести, должны содержаться отдельно от рецидивистов или тех, кого за хорошее поведение перевели в колонию-поселение из колоний общего или строгого режима.

При этом осуждённые должны отбывать наказание там, где прописаны или где были осуждены. Но если по месту жительства или осуждения подходящего исправительного учреждения нет или они заняты контингентом других категорий, то осуждённого необходимо отправить в другой регион, где места в колониях нужной ему категории есть. Это приводит к ряду организационных трудностей, а также к дополнительным затратам на конвоирование к месту отбывания наказания, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Поэтому авторы законопроекта предлагают содержать в одной колонии-поселении заключённых разных категорий. Но при этом разработать графики посещения коммунально-бытовых объектов таким образом, чтобы они не пересекались друг с другом. Для отдельного содержания впервые осужденных, водворенных в штрафной изолятор, от рецидивистов предлагается закрепить отдельные камеры или, по возможности, отдельные блоки. При отсутствии же отдельных прогулочных дворов — прогулка осужденных различных категорий будет проводиться в разное время.

Все эти меры будут способствовать сохранению связей осужденных с родственниками. Но при этом позволят сократить финансовые издержки на конвоирование осуждённых к месту отбывания наказания. Отметим, что депутаты Госдумы приняли документ в первом чтении 9 июля.

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