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В Минтруде рассказали, как вырастет прожиточный минимум пенсионера

В Минтруде рассказали, как вырастет прожиточный минимум пенсионера
Ежегодный устойчивый рост прожиточного минимума пенсионера заложен в новую модель расчета этого показателя, исходя из этого будут увеличиваться пенсии малообеспеченных пожилых граждан, сообщили РИА Новости в Минтруде.

"В новой модели заложен ежегодный устойчивый рост прожиточного минимума пенсионера. Как и среднедушевой прожиточный минимум, он будет увеличиваться тем же темпом, которым будет расти среднедушевой медианный доход. В результате будут увеличиваться пенсии малообеспеченных пожилых граждан", - подчеркнули в министерстве.

# Россия
По материалам: ria.ru

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