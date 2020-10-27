В Минтруде рассказали, как вырастет прожиточный минимум пенсионера

Влада Некрасова

Ежегодный устойчивый рост прожиточного минимума пенсионера заложен в новую модель расчета этого показателя, исходя из этого будут увеличиваться пенсии малообеспеченных пожилых граждан, сообщили РИА Новости в Минтруде.

"В новой модели заложен ежегодный устойчивый рост прожиточного минимума пенсионера. Как и среднедушевой прожиточный минимум, он будет увеличиваться тем же темпом, которым будет расти среднедушевой медианный доход. В результате будут увеличиваться пенсии малообеспеченных пожилых граждан", - подчеркнули в министерстве.