В многопрофильном колледже ПГУ открылись пять мастерских по стандартам WorldSkills

Алексей Вольцев

В многопрофильном колледже Пензенского государственного университета открылись пять мастерских по стандартам WorldSkills, сообщает новостной портал Пензы «SMI58.RU».

Мастерские позволят вести подготовку кадров в сфере машинного обучения и больших данных, разработки компьютерных игр и мультимедийных приложений, виртуальной и дополненной реальности, решений с использованием блокчейн-технологий и мобильных приложений.

Мастерские были организованы на средства гранта нацпроекта «Образование» в размере 37 миллионов рублей.

WorldSkills – это международное некоммерческое движение, созданное с целью повышения престижа рабочих профессий и развития профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире. Раз в два года WorldSkills проводит международные соревнования профессионального мастерства. РФ присоединилась к движению в 2012 году.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальнуюконкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.