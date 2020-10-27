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В региональном этапе чемпионата «Абилимпикс» в Ставрополье примут участие 150 человек

В региональном этапе чемпионата «Абилимпикс» в Ставрополье примут участие 150 человек

Региональный этап Национального чемпионата по профессиональному мастерству «Абилимпикс» стартовал в Ставропольском крае, сообщает ТАСС.

«Его основная цель – выработка мотивации у людей к получению профессионального образования и содействие их трудоустройству. Ставропольский край представят 150 участников. Это специалисты, студенты и школьники», – заявил министр образования региона Евгений Козюра.

В 2020 году в связи с пандемией соревнования проходят в очно-дистанционном формате.

Эксперты будут следить за ходом соревнований в режиме реального времени и оценивать работы конкурсантов с помощью средств визуального контроля, а результаты отправлять в единый центр автоматического подсчета баллов, уточнили в краевом Министерстве образования.

В Ставропольском крае региональный этап чемпионата пройдет до 30 октября. Основной площадкой станет Многопрофильный техникум имени казачьего генерала С.С. Николаева. Дополнительными площадками будут колледжи, техникум и школы в Ставрополе, Невинномысске и Георгиевске. Среди компетенций чемпионата – ландшафтный дизайн, ремонт и обслуживание автомобилей, предпринимательство, столярное дело, системное администрирование и так далее.

# Общество
По материалам: edu.ru

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