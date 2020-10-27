В "Слуге народа" оценили возможность переформатирования Рады

Анастасия Иванова

После результатов местных выборов во фракции "Слуга народа" сделают выводы. Однако, предпосылок для переформатирования коалиции пока в партии не видят.Об заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, говорится в материале "Слабость бренда. Что ждет "Слугу народа" после местных выборов".По его словам, будет сделан анализ работы областных организаций, штабов."Когда уляжется ситуация с коронавирусом, возможно, мы проведем съезд партии, чтобы эти решения имплементировать", - сказал Корниенко.Он говорит, что в в данный момент не усиливаются какие-то центробежные процессы во фракции."Я не вижу предпосылок для переформатирования коалиции и подобных процессов в парламенте", - сказал Корниенко.Оснований для досрочного роспуска ВР, глава президентской политсилы также не видит.