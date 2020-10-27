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В столице подвели итоги отборочного этапа Московского детского чемпионата KidSkills

В столице подвели итоги отборочного этапа Московского детского чемпионата KidSkills

В столице подвели итоги отборочного этапа Московского детского чемпионата по профессиональному мастерству KidSkills, сообщает пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы.

Отборочный этап прошел с 1 по 8 октября 2020 года в дистанционном формате. В полуфинал прошли 963 команды. Борьбу за победу продолжат почти 3 тысячи участников.

«В этом году Московский детский чемпионат KidSkills стал одним из самых масштабных мероприятий по ранней профессиональной ориентации для детей. Наиболее популярными компетенциями чемпионата в 2020 году стали поварское дело, кондитерское дело, технология моды, изготовление прототипов и сити-фермерство. Впереди самое интересное – полуфинал и финал чемпионата, где участники на практике продемонстрируют навыки, умения при выполнении конкурсных заданий», – сообщил начальник Управления по развитию движения Ворлдскиллс Московского центра качества образования Сергей Куколев.

Полуфинал пройдет в Москве с 29 октября по 12 ноября 2020 года. В рамках полуфинала командам предстоит выполнить конкурсные задания на специально оборудованных площадках своих образовательных организаций, а эксперты чемпионата будут оценивать работы конкурсантов дистанционно.

Чемпионат KidSkills – это соревнования по профессиональному мастерству среди дошкольников и учеников младших классов в возрасте от шести до девяти лет.

Проект KidSkills появился в 2018 году. Тогда его участниками стали более 5 тысяч обучающихся и наставников из 518 образовательных организаций столицы.
 

# Общество
По материалам: edu.ru

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