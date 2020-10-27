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В Удмуртии открыли для школьников Дом научной коллаборации

В Удмуртии открыли для школьников Дом научной коллаборации

В Удмуртии открыли для школьников Дом научной коллаборации имени В.И. Вернадского, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера республики Анастасию Муталенко.

Проект реализован в том числе на средства национального проекта «Образование».

«Программу по участию в конкурсе писал Удмуртский государственный университет, со стороны республики было софинансирование, ремонт и подготовку помещений осуществлял также вуз, 10,5 миллиона рублей – это федеральные средства на оборудование. В университет будут ходить не только старшеклассники, которые готовятся к поступлению, это будут ребята из пятых-шестых классов», – сказала Муталенко.

Ключевыми направлениями Дома научной коллаборации станут «Детский университет», «Малая академия», «Урок технологии», «Урок биологии». Еще одно направление деятельности – это повышение квалификации педагогов школ.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

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