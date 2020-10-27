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Внучка Софии Ротару встречается с бизнесменом из рейтинга Forbes

Внучка Софии Ротару встречается с бизнесменом из рейтинга Forbes

Летом 19-летняя внучка Софии Ротару София Евдокименко рассталась с французом по имени Марко Дюменил. А уже сегодня модель рассекретила нового бойфренда: им оказался IT-предприниматель, вице-президент по маркетингу компании Readdle Денис Жаданов. В 2018 году молодой человек попал в американский рейтинг Forbes "Топ-30 предпринимателей Европы моложе 30 лет в сфере технологий".


София Евдокименко с возлюбленным

Внучка певицы опубликовала в инстаграме романтичное видео с любимым, сделанное в одном из парков США. Как давно пара вместе, неизвестно, но оба в данный момент проживают в Нью-Йорке. София работает моделью и увлекается музыкой.



Денис ЖадановМузыка всегда была в моей жизни. Я не представляю свою жизнь без нее. Кайфую от всего процесса: зарождения мелодии, написания текста. Для меня это как дышать. Хочется продолжать. История искусства, медиа и коммуникации — это прекрасные знания, которые можно применять в разных сферах, — говорила модель.


София Евдокименко и София Ротару

Знаменитая бабушка, как и остальные родственники, поддерживают ее во всех начинаниях. По словам девушки, в жизни она всего добилась сама. Сейчас она учится в Школе дизайна Парсонс, а в свободное время занимается боксом и пилатесом. София признается, что решила сфокусироваться на развитии и образовании. Девушка редко дает интервью и не распространяется на тему своей личной жизни.


Мне важно, чтобы парень был искренним и уверенным в своих словах и поступках. А еще обладал хорошим чувством юмора. Передо мной пример семейного благополучия нескольких поколений, поэтому я подойду к вопросу замужества и рождения детей очень серьезно,

— откровенничала как-то Евдокименко.





# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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