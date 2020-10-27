Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Володин провёл встречу с врио губернатора Хабаровского края

Володин провёл встречу с врио губернатора Хабаровского края

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин провёл встречу с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. Об этом во вторник сообщается на сайте Госдумы.

Отмечается, что в ходе встречи спикер палаты обсудил с главой Хабаровского края вопросы социально-экономического развития региона и проблемы, которые требуют законодательного решения. Речь, в частности, шла о модернизации здравоохранения края и развитии транспортной инфраструктуры.

Президент России Владимир Путин 20 июня назначил Михаила Дегтярева врио главы Хабаровского края вместо Сергея Фургала, который был снят с поста «в связи с утратой доверия».

# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Сотрудницу "Ельцин-Центра" задержали в Белоруссии
Сотрудницу "Ельцин-Центра" задержали в Белоруссии
Минобороны России: Ситуация на западной границе Белоруссии неспокойная
Минобороны России: Ситуация на западной границе Белоруссии неспокойная
На дне алтайских озер хранится информация о тысячах лет истории региона
На дне алтайских озер хранится информация о тысячах лет истории
В Кишиневе оппозиция призывает президента Додона явиться на дебаты
В Кишиневе оппозиция призывает президента Додона явиться на дебаты
Солистка Little Big Соня Таюрская рассказала о борьбе с расстройством пищевого поведения
Солистка Little Big Соня Таюрская рассказала о борьбе с расстройством
В Германии Навального обвинили в злоупотреблении гостеприимством
В Германии Навального обвинили в злоупотреблении гостеприимством
На новых кадрах со съемок "Очень странных дел" появился новый персонаж
На новых кадрах со съемок "Очень странных дел" появился новый персонаж
Искусственный интеллект классифицировал новые кратеры на Марсе
Искусственный интеллект классифицировал новые кратеры на Марсе
Немецкие читатели: Навальный не подходит на роль образца для подражания
Немецкие читатели: Навальный не подходит на роль образца для
Инфекционист назвал главный критерий успеха в борьбе с пандемией
Инфекционист назвал главный критерий успеха в борьбе с пандемией
Всего лишь 10 слов о сути каждого Знака Зодиака
Всего лишь 10 слов о сути каждого Знака Зодиака
Мамаев рассказал о пользе тюремного заключения
Мамаев рассказал о пользе тюремного заключения

Топ на сегодня

Мультипликации посвящена новая тематическая неделя конкурса «Большая перемена»
Мультипликации посвящена новая тематическая неделя конкурса «Большая
Объявил голодовку. Экс-глава Киргизии Атамбаев недоволен переводом в СИЗО
Объявил голодовку. Экс-глава Киргизии Атамбаев недоволен переводом в
«Грузинская мечта» заявила, что против нее используют «дипфейки»
«Грузинская мечта» заявила, что против нее используют «дипфейки»
"Голосуют за Путина". На Украине произошел казус во время выборов
"Голосуют за Путина". На Украине произошел казус во время выборов
Всероссийский форум профориентации «ПроеКТОриЯ» в этом году объединит 540 школьников
Всероссийский форум профориентации «ПроеКТОриЯ» в этом году объединит

Еще по теме

Врио главы Хабаровского края представили правительству региона
Дегтярев оценил перспективы участия на выборах главы Хабаровского края
Врио главы Хабаровского края заявил, что в ладах со своей совестью
Врио губернатора Хабаровского края Дегтярев прибыл в регион