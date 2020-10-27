Володин провёл встречу с врио губернатора Хабаровского края
Сегодня, 11:40 Влада Некрасова
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин провёл встречу с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. Об этом во вторник сообщается на сайте Госдумы.
Отмечается, что в ходе встречи спикер палаты обсудил с главой Хабаровского края вопросы социально-экономического развития региона и проблемы, которые требуют законодательного решения. Речь, в частности, шла о модернизации здравоохранения края и развитии транспортной инфраструктуры.
Президент России Владимир Путин 20 июня назначил Михаила Дегтярева врио главы Хабаровского края вместо Сергея Фургала, который был снят с поста «в связи с утратой доверия».
По материалам: pnp.ru