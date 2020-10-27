Вредные продукты, которые мы постоянно покупаем

Анастасия Иванова

В наше нелегкое время практически не осталось нормальных, натуральных продуктов. Что мы едим? Что мы покупаем в магазинах? Чаще всего это подделки, которые на 890% состоят из сои и других заменителей. О некоторых продуктах мы поговорим.

Начнем, пожалуй, с самого противоречивого продукта — колбасы. В колбасе нет мяса. Ну, вернее, оно там бывает, но в минимальных количествах. Да и то, только в самых дорогих сортах, на изготовление которых идут различные обрезки. Если колбаса чуть дешевле, то состоит она в основном из животного белка. Это такое хитрое название того, что получают в процессе переработки шкур, хрящей и других остатков. В самых дешевых колбасах присутствует соя. Сразу нужно оговориться, что в наше время вся соя ГМО. Иногда мясные продукты состоят из одного жира, который никуда не применить. Наверное, замечали, если пожарить дешевые котлеты, то некоторые из них становятся в три раза меньше, зато утопают в жидкости.

ГОСТ всегда считался показателем качества. Но это раньше. Продукты, которые носят марку госта, должны изготавливаться по строгой технологии, с определенным составом. Но производители и здесь нашли свою лазейку. Марка ГОСТ, но в название добавляется слово «по-купечески», «по-домашнему» и многое другое. Все, это уже совершенно другой продукт, с другим, значительно отличающимся составом. Но покупатель видит заветное слово и покупает заведомую подделку, причем за хорошие деньги.





Крупные производители не выпускают натуральные сметану и масло. Мы привыкли верить тому, что большие и знаменитые фирмы производят качественный продукт. Н, как оказалось, это совсем не так. У нас в стране даже близко нет столько молока, чтобы готовить натуральную сметану. На литр сметаны требуется 5 литров молока. Поэтому на больших производствах в сметану добавляют крахмал, пальмовое масло и многие другие, совсем неполезные ингредиенты.

Самое вредное, о чем постоянно ведутся разговоры — это пальмовое масло. Во многих странах оно запрещено к добавлению в продукцию. Но только не у нас. У нас его можно встретить практически в любом продукте, под красивым названием растительные жиры. Причем масло, которое к нам везут, очень часто самое низкое по качеству.

В любом супермаркете, даже в том, которому вы доверяете, чуть ли не каждый второй продукт подделка, каждый пятый вреден, а каждый десятый опасен. Будьте предельно внимательны, покупая такие продукты. А лучше всего обратиться к фермерским хозяйствам. Чем меньше хозяйство, тем дороже им делать подделку.