Всего лишь 10 слов о сути каждого Знака Зодиака

Вадим Карасев

Каждый из Знаков Зодиака можно описать всего лишь десятью словами. Астрологи предлагают ознакомиться с самым точным и самым лаконичным описанием каждого Знака из всех возможных.

Перед началом новых отношений эксперты сайта dailyhoro.ru советуют проверять любовную совместимость. Если вы хотите узнать, насколько хорошо человек подходит вам для общения и делового партнерства, вы всегда можете проанализировать его при помощи этих десяти слов, характеризующих его личность. Не забывайте о том, что найти ключ можно к каждому. Нужно лишь желание.

Овен

Агрессия, импульсивность, стремительность, неординарность, решительность, сила, выносливость, игра, работа, любовь.

Телец

Самолюбие, жадность, неотразимость, работа, деньги, ревность, уверенность, целеустремленность, неуступчивость, притягательность.

Близнецы

Красота, болтливость, шум, харизма, обаяние, талант, творчество, свобода, притворство, двуличие.

Рак

Семья, любовь, влияние, духовность, близость, дружба, взаимовыручка, командование, халатность, взаимодействие.

Лев

Лидерство, яркость, настойчивость, искушения, принципы, слухи, внешность, мечтательность, желания, неординарность.

Дева

Пунктуальность, доброта, мудрость, интуиция, верность, забота, уединение, предприимчивость, интеллект, неуверенность.

Весы

Скептицизм, жизнелюбие, баланс, романтика, сотрудничество, сдержанность, тревожность, поддержка, экспансия, безмятежность.

Скорпион

Сомнения, осторожность, собственничество, стереотипы, адаптация, вялость, противоречия, энергичность, возможности, последовательность.

Стрелец

Расторопность, будущее, самодовольство, иррациональность, спешка, путешествия, приключения, излишества, невозмутимость, психология.

Козерог

Примирение, бесцеремонность, фанатизм, заботы, польза, репутация, порядок, дом, добро, результат.

Водолей

Порывистость, действия, встряска, знания, новизна, эксперименты, внимательность, идея, зависть, информация.

Рыбы

Желания, чувства, восприимчивость, взаимопонимание, размеренность, креатив, амбиции, уязвимость, неусидчивость, альтруизм.