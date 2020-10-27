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Всероссийский форум профориентации «ПроеКТОриЯ» в этом году объединит 540 школьников

Всероссийский форум профориентации «ПроеКТОриЯ» в этом году объединит 540 школьников

Всероссийский форум профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле в этом году пройдет в дистанционном формате и объединит 540 школьников, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу форума.

«В течение пяти дней онлайн-форума 540 школьников со всей страны погрузятся в самый эпицентр перемен и детально разберутся, с какими вызовами пришлось столкнуться отраслевым специалистам в период пандемии. В этом году в программе представлены шесть областей: фармацевтика, культура/креативные индустрии, энергетика, медицина, образование и IT», – говорится в сообщении.

Участники обсудят, как изменился подход к выбору профессии в период пандемии, как будут выглядеть привычные профессии в изменившемся мире.

Всероссийский форум «ПроеКТОриЯ» проводится в Ярославле с 2013 года. Мероприятие собирает одаренных детей и подростков со всей страны, оно проходит под патронажем президента России.  

# Общество
По материалам: edu.ru

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