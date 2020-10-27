Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Зеленский потерпел неудачу на местных выборах – France24

Зеленский потерпел неудачу на местных выборах – France24
Экзит-полы показали, что президент Украины Владимир Зеленский потерпел неудачу на воскресных местных выборах, в то время как его пророссийские и проевропейские соперники лидируют в большинстве крупных городов страны.

В девяти крупных городах и областных центрах страны, где проводились выборы, ни один кандидат от президентской партии не был избран мэром - даже в родном городе Зеленского.

Его партия "Слуга народа" победила на выборах в местные рады в двух крупных городах центральной Украины, но в семи других партия чаще всего занимала третье или четвертое место, согласно результатам двух опросов.
France24 пишет, что местные выборы рассматривались как испытание для Зеленского, популярность которого снизилась за полтора года с момента его прихода к власти.

Бывший комик без политического опыта одержал на президентских выборах 2019 года блестящую победу, пообещав искоренить коррупцию и прекратить войну с поддерживаемыми Россией боевиками в Донбассе.

Его новосозданная партия "Слуга народа" получила на парламентских выборах в прошлом году абсолютное большинство - рекордную победу в стране с населением около 40 миллионов человек.

Но в отсутствие ощутимых результатов популярность Зеленского и его партии снижается.

"Его партия теряет политическое лидерство практически во всех регионах", - сказал агентству AFP аналитик Николай Давыдюк. "Для него это очень тяжелый удар".

Давыдюк добавил, что это может означать смену власти и даже досрочные парламентские выборы.

Явка избирателей составила всего 36 процентов, по данным "ОПОРА", тогда как на предыдущих местных выборах пять лет назад она составляла почти 47 процентов.

"В отличие от некоторых наших соседей, у нас действительно есть большая роскошь - свободные выборы", - ссылаясь на соседние Россию и Беларусь заявил Зеленский на своей странице в Facebook после публикации экзит-полов.

Окончательные результаты местных выборов, по данным ЦИК, ожидаются через три-пять дней.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Путин поручил увеличить размер больничного родителям детей до семи лет
Путин поручил увеличить размер больничного родителям детей до семи лет
Skrillex представил в Сети новый трек "Kliptown empyrean"
Skrillex представил в Сети новый трек "Kliptown empyrean"
Рособрнадзор завершил серию онлайн-консультаций по подготовке к ЕГЭ-2021
Рособрнадзор завершил серию онлайн-консультаций по подготовке к
Мобильный «Кванториум» приедет в школы Псковской области
Мобильный «Кванториум» приедет в школы Псковской области
Всероссийский форум профориентации «ПроеКТОриЯ» в этом году объединит 540 школьников
Всероссийский форум профориентации «ПроеКТОриЯ» в этом году объединит
Внучка Софии Ротару встречается с бизнесменом из рейтинга Forbes
Внучка Софии Ротару встречается с бизнесменом из рейтинга Forbes
Жириновский предложил сократить расходы на выборы
Жириновский предложил сократить расходы на выборы
Президент Путин предложил снизить кредитные ставки для малого бизнеса и запретить его проверки до конца следующего года
Президент Путин предложил снизить кредитные ставки для малого бизнеса
Программная речь японского премьера: нужно поставить точку по Южным Курилам
Программная речь японского премьера: нужно поставить точку по Южным
Как влюбить в себя Весов и удержать их рядом: инструкция от астрологов
Как влюбить в себя Весов и удержать их рядом: инструкция от астрологов
Актер Андрей Бурковский рассказал о роли пленного шведского офицера Йохана Рената в "Тоболе"
Актер Андрей Бурковский рассказал о роли пленного шведского офицера
Жириновский предложил оставить в России две партии: "кремлевскую" и ЛДПР
Жириновский предложил оставить в России две партии: "кремлевскую" и

Топ на сегодня

Северная Корея сегодня: как живет самая закрытая страна в мире?
Северная Корея сегодня: как живет самая закрытая страна в мире?
Бут предрек США начало гражданской войны в ночь после выборов
Бут предрек США начало гражданской войны в ночь после выборов
В США заявили, что "ищут пути" сделать Россию "дружественным партнером"
В США заявили, что "ищут пути" сделать Россию "дружественным
Пашинян обвинил НАТО в том, что Турция ведет войну против Карабаха
Пашинян обвинил НАТО в том, что Турция ведет войну против Карабаха
Байден назвал Россию самой большой угрозой для США
Байден назвал Россию самой большой угрозой для США

Еще по теме

Зеленский предсказал победу своей партии на предстоящих местных выборах
Партия Зеленского обошла конкурентов на выборах в Верховную Раду
На выборах в Раду за пределами Украины победила партия Зеленского
В Чили на местных выборах победили правые