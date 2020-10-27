Зеленский потерпел неудачу на местных выборах – France24

Алексей Вольцев

Экзит-полы показали, что президент Украины Владимир Зеленский потерпел неудачу на воскресных местных выборах, в то время как его пророссийские и проевропейские соперники лидируют в большинстве крупных городов страны.В девяти крупных городах и областных центрах страны, где проводились выборы, ни один кандидат от президентской партии не был избран мэром - даже в родном городе Зеленского.Его партия "Слуга народа" победила на выборах в местные рады в двух крупных городах центральной Украины, но в семи других партия чаще всего занимала третье или четвертое место, согласно результатам двух опросов.France24 пишет, что местные выборы рассматривались как испытание для Зеленского, популярность которого снизилась за полтора года с момента его прихода к власти.Бывший комик без политического опыта одержал на президентских выборах 2019 года блестящую победу, пообещав искоренить коррупцию и прекратить войну с поддерживаемыми Россией боевиками в Донбассе.Его новосозданная партия "Слуга народа" получила на парламентских выборах в прошлом году абсолютное большинство - рекордную победу в стране с населением около 40 миллионов человек.Но в отсутствие ощутимых результатов популярность Зеленского и его партии снижается."Его партия теряет политическое лидерство практически во всех регионах", - сказал агентству AFP аналитик Николай Давыдюк. "Для него это очень тяжелый удар".Давыдюк добавил, что это может означать смену власти и даже досрочные парламентские выборы.Явка избирателей составила всего 36 процентов, по данным "ОПОРА", тогда как на предыдущих местных выборах пять лет назад она составляла почти 47 процентов."В отличие от некоторых наших соседей, у нас действительно есть большая роскошь - свободные выборы", - ссылаясь на соседние Россию и Беларусь заявил Зеленский на своей странице в Facebook после публикации экзит-полов.Окончательные результаты местных выборов, по данным ЦИК, ожидаются через три-пять дней.