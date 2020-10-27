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Жириновский предложил сократить расходы на выборы

Жириновский предложил сократить расходы на выборы
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил вдвое сократить расходы на проведение выборов в 2021 году и организовывать их не реже одного раза в два года.

Депутаты Госдумы в понедельник встретились с членами правительства накануне обсуждения проекта бюджета на 2021-2023 года в первом чтении. Стенограмма встречи приводится на сайте правительства.

"Двадцать миллиардов рублей на проведение выборов в 2021 году. А давайте сократим в два раза. Чего каждый год выборная кампания? И деньги всё выделяем, выделяем. Раз в два года. Объединить их. Избрали президента – год перерыв, избрали Госдуму – год перерыв, и все остальные выборы. Всё, три кампании за шесть лет", - предложил Жириновский.


Осенью 2021 год, как ожидается, пройдут выборы Госдумы восьмого созыва.

# Политика
По материалам: ria.ru

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