Зюганов раскритиковал российское телевидение

Влада Некрасова

Лидер компартии РФ Геннадий Зюганов раскритиковал российские телеканалы, по мнению политика, им следует унять русофобию и антисоветизм.

"Я бы унял русофобию и антисоветизм, который сочится со всех телеканалов. Какая-то аллергия на это дело, просто с ума сошли. Иногда смотришь и думаешь: а в чем солидарность? Приняли решение в конституции о единстве истории, одна грязь за другой ползет, которая вызывает в нашей среде просто жесткое отторжение и недоумение. Можно не разделять взгляды, но уважительно к этому относиться", - сказал Зюганов на встрече депутатов с правительством, стенограмма встречи была опубликована на сайте кабмина.