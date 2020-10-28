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10-я Международная конференция «Воспитание и обучение детей младшего возраста» пройдет в онлайн-формате

10-я Международная конференция «Воспитание и обучение детей младшего возраста» пройдет в онлайн-формате

10–12 декабря состоится 10-я Международная научно-практическая конференция «Воспитание и обучение детей младшего возраста» (ECCE 2020 Онлайн). 

В ней примут участие представители России, стран СНГ, Швеции, Австралии, Великобритании, США, Нидерландов, Норвегии, всего более 20 тысяч человек. 

Они представят свои исследования, обсудят трансформации, которые происходят в системе образования, расскажут о новых педагогических подходах к воспитанию и обучению детей. Отдельная секция будет посвящена педагогическим практикам. 

Конференция будет транслироваться во все регионы России и в другие страны. 

Часть научных секций пройдет с синхронным переводом с английского языка на русский и русского на английский. Это позволит участникам взаимодействовать друг с другом, задавать вопросы спикерам, оперативно получать обратную связь.

На конференцию приглашаются российские и зарубежные эксперты в области воспитания и обучения детей младшего возраста, исследователи дошкольного образования, специалисты вузов, руководители, методисты и воспитатели. 

Традиционная специализированная выставка «Современное дошкольное образование» также будет проводиться в онлайн-формате. Компании представят гостям новые книги, методики и оборудование для оснащения детских садов, проведут презентации и мастер-классы. 

Регистрация участников открыта на сайте конференции.

Конференция проходит при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, Российской академии образования, Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Общественной палаты Российской Федерации. 

Конференция ЕССЕ 2020 проводится под эгидой ЮНЕСКО и включена в план мероприятий Российского общественного комитета по празднованию 75-летия ООН.

# Общество
По материалам: edu.ru

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