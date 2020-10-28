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1500 жителей Волгоградской области пройдут переобучение по стандартам Ворлдскиллс

1500 жителей Волгоградской области пройдут переобучение по стандартам Ворлдскиллс

1500 жителей Волгоградской области, пострадавших от последствий распространения коронавирусной инфекции, пройдут переобучение по стандартам Ворлдскиллс. Возможностью освоить новые навыки уже воспользовались выпускники вузов, колледжей, техникумов, а также граждане, потерявшие работу после 1 марта 2020 года и состоящие на учете в центре занятости, сообщает пресс-служба Комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области.

Пройти курсы и получить востребованные навыки по 30 программам обучения можно на базе десяти колледжей и 30 федеральных дистанционных центров. Программа стартовала в октябре и завершится 15 декабря. В числе тех, кто может переобучиться, – специалисты, находящиеся под риском увольнения.

Среди самых востребованных направлений, по которым занятия уже стартовали, – «Предпринимательство». В настоящее время на данный курс записано 175 человек. Слушатели с опытом работы в этой сфере узнают о современных тенденциях и успешных примерах. Тех, кто в этой профессии с нуля, ознакомят с основными финансовыми и управленческими инструментами, составлением бизнес-плана, маркетинговым планированием.

Также в числе наиболее популярных компетенций – дошкольное воспитание, преподавание в младших классах, ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8», ветеринария. Региональным координатором выступает Центр опережающей профессиональной подготовки Волгоградской области.

Обучение проводится на бесплатной основе. Проект реализуется при поддержке Министерства просвещения РФ и Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».

# Общество
По материалам: edu.ru

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