Академик назвал единственно возможную причину гибели морских животных на Камчатке

Влада Некрасова

У учёных осталась лишь одна рабочая версия массовой гибели морских животных в акватории Авачинского залива — природная. Об этом RT заявил вице-президент Российской академии наук, председатель Комитета РАН по Программе ООН по окружающей среде и специалист в области морской биологии академик Андрей Владимирович Адрианов.

О загрязнении акватории Камчатки стало известно в конце сентября после сообщений серферов об изменении цвета воды на Халактырском пляже, пишет «Царьград». Они также заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Позже на пляже и в ближайших бухтах на восточном побережье полуострова нашли множество мертвых морских животных. Возбуждены уголовные дела, идёт расследование. 23 октября глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин заявил, что токсичность водорослей стала причиной гибели морских животных на Камчатке, но ещё нет понимания, что спровоцировало такую реакцию.

«Из всех рассмотренных учёными версий массовой гибели донных рыб и беспозвоночных животных на Камчатке осталась одна — природная. Объективный анализ всех полученных данных, многочисленных проб воды, грунта, водных организмов, проведённый в ведущих университетах, академических институтах и различных подведомственных учреждениях федеральных органов исполнительной власти, показал, что нет элементов техногенного загрязнения, которые бы были способны вызвать массовую гибель животных на протяжении сотен километров прибрежной зоны Юго-Восточной и Юго-Западной Камчатки», — констатировал Адрианов.

По его словам, локальные техногенные загрязнения также были обнаружены, но их не могло не быть, «потому что там на берегу моря стоит город Петропавловск-Камчатский, где есть порт, немало специальных объектов».

«Но ни одно из обнаруженных веществ антропогенного происхождения не могло вызвать столь масштабную гибель гидробионтов. Причина может быть только одна — массовое «цветение» токсичных микроводорослей сразу нескольких видов, токсины которых оказали такое воздействие на донных беспозвоночных животных и рыб. Теплокровных животных, к счастью, это не коснулось», — подчеркнул академик.

Ранее доцент кафедры микологии и альгологии МГУ имени М. В. Ломоносова Галина Белякова рассказала телеканалу «360», что водоросли динофлагелляты, которые Минприроды подозревает в загрязнении воды на Камчатке, способны выделять вредные вещества. Однако только узкий специалист сможет определить, при каких условиях это возможно.