Арктика не дает покоя. Эксперт раскрыл, как Запад хочет "связать руки" РФ

Алексей Вольцев

Страны Запада пытаются с помощью различных международных соглашений "связать руки" России в Арктике, при этом продвигая собственные проекты в регионе за рамками этих договоров.

Об этом в эфире медиацентра "Патриот" заявил заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН, профессор Московского государственного института международных отношений МИД РФ Дмитрий Данилов, сообщает ФАН.

"Существуют попытки регламентировать вполне обоснованную и легитимную деятельность РФ какими-то несуществующими региональными ограничениями под предлогом участия России в ряде международных соглашений и конвенций, включая, например, соглашение по климату", – рассказал эксперт.