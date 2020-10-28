Армяне объявили бойкот «Макдональдс» из-за его «поддержки» Азербайджана

Влада Некрасова

Армянские активисты в соцсетях не прошли мимо поста в официальном аккаунте азербайджанского филиала корпорации McDonald’s. Неделю назад там появился пост на русском и азербайджанском языках, где, в частности, говорится: «Пусть наш флаг развевается над всеми родными землями Азербайджана!». Об этом сегодня, 28 октября, передаёт Би-би-си.

«Отвратительно. Пора @McDonalds забрать франшизу у Азербайджана. Давайте нажмём на них, люди!», — написал на своей странице в «Твиттере» американский рок-музыкант армянского происхождения и вокалист группы System of a Down Серж Танкян.

Ранее Армянский национальный комитет Америки (ANCA) указал, что он «шокирован и потрясён недавними заявлениями McDonald’s в поддержку агрессии Азербайджана против Арцаха (армянское историческое название Нагорного Карабаха. — Ред.) в Instagram и Facebook».

«Поощрение военных действий в Арцахе, которые привели к гуманитарному кризису, унёсшему жизни тысяч мирных жителей, в том числе женщин и детей, безусловно, идёт вразрез с ценностями честности и общности, отстаиваемыми этой компанией», — говорилось в заявлении лоббистской организации американских армян.

Напомним, 27 сентября Азербайджан начал интенсивный артобстрел населённых пунктов в Нагорном Карабахе, в том числе и Степанакерта, перейдя в наступление вдоль всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация.