Армяне объявили бойкот «Макдональдс» из-за его «поддержки» Азербайджана
Армянские активисты в соцсетях не прошли мимо поста в официальном аккаунте азербайджанского филиала корпорации McDonald’s. Неделю назад там появился пост на русском и азербайджанском языках, где, в частности, говорится: «Пусть наш флаг развевается над всеми родными землями Азербайджана!». Об этом сегодня, 28 октября, передаёт Би-би-си.
Ранее Армянский национальный комитет Америки (ANCA) указал, что он «шокирован и потрясён недавними заявлениями McDonald’s в поддержку агрессии Азербайджана против Арцаха (армянское историческое название Нагорного Карабаха. — Ред.) в Instagram и Facebook».
Напомним, 27 сентября Азербайджан начал интенсивный артобстрел населённых пунктов в Нагорном Карабахе, в том числе и Степанакерта, перейдя в наступление вдоль всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация.