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Бо́льшая часть туров Coral Travel реализуется через франчайзинговую сеть

Бо́льшая часть туров Coral Travel реализуется через франчайзинговую сеть

Об этом представители «Корал Тревел Маркет» сообщили в ходе организованного в конце октября в Анталье мероприятия Сoral Travel для розничных партнеров туроператора. В этом году компания продолжает развивать программу лояльности CoralBonus.


CORAL TRAVEL ЛИДИРУЕТ ПО ВЕЛИЧИНЕ ПАРТНЕРСКОЙ ФРАНЧАЙЗИНГОВОЙ СЕТИ

По состоянию на начало IV квартала 2020 года франчайзинговая сеть, управляемая «Корал Тревел Маркет» (агентства Coral Travel, Sunmar и Coral Elite Service) продолжает оставаться самой большой на российском туристическом рынке. Суммарно в нее входит свыше 1350 агентств (800 франчайзинговых агентств Coral Travel, 500  франчайзинговых офисов Sunmar и 50 агентств под брендом Coral Elite Service).

За время пандемии коронавируса и связанных с ней ограничительных мер, среди сетей, управляемых «Корал Тревел Маркет» произошло лишь незначительное сокращение числа работающих агентств, что говорит о качестве и надежности выбираемых туроператором розничных партнеров.

«Наименьшее падение зафиксировано по сети Sunmar, лучшую устойчивость в условиях кризиса показали франчайзинговые турагентства, расположенные в Московской области», – рассказали в «Корал Тревел Маркет». 

Вклад франчайзинговых агентств в продажи Coral Travel весьма велик: партнеры из трех франчайзинговых сетей в совокупности продают бо́льшую часть всего продукта туроператора.


CORAL BUSINESS SCHOOL ОТМЕЧАЕТ ПОВЫСИВШУЮСЯ ВОВЛЕЧЕННОСТЬ РЕГИОНОВ

Управляющая компания франчайзинговых сетей продолжает свои активности и мероприятия по обучению и развитию партнеров в рамках Coral Business School. Во время пандемии более 6000 человек прошли бесплатное онлайн-обучение.

Сейчас большой акцент также делается на дистанционные формы обучения, что позволяет вовлечь большее количество региональных партнеров, отмечают в управляющей компании. В этом году впервые в онлайн-формате был запущен и проект «Экспресс-курсов для новичков в туризме».


ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ CORALBONUS: ЧТО НОВОГО

Продолжается и расширение программы лояльности CoralBonus, призванной мотивировать конечных потребителей (туристов) совершать повторные покупки в агентствах-партнерах. Об этой программе «Вестник АТОР» рассказывал здесь и здесь.

Согласно последним данным, озвученным на мероприятии в Анталье, за все время работы программы туристам было выдано более 100 000 карт лояльности CoralBonus.

При этом 92% выданных карт было активировано, по 30% карт была проведена хотя бы одна операция начисления, а по 20% карт была проведена хотя бы одна операция списания, что показывает высокий интерес и активность туристов в программе CoralBonus.

Возможности программы расширяются: так, в 2020 году партнером CoralBonus стала группа компаний «Самолёт». Клиенты, приобретающие у девелопера квартиру, получают на карту лояльности CoralBonus начисление до 80 тысяч бонусов на карту.

Это приведет в агентства-партнеры программы лояльности новых клиентов с высокой платежеспособностью, отмечают в «Корал Тревел Маркет». Скоро к программе подключатся и новые компании с начислением дополнительных повышенных бонусов за покупки, рассказали в «Корал Тревел Маркет».

# Интересное
По материалам: atorus.ru

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