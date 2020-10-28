Чернобыль превратят в "лабораторию": корейцы обещают бесплатно очистить ЧАЭС от радиации

Влада Некрасова

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

В снова открытой для туристов Чернобыльской зоне вскоре можно будет встретить и представителей Республики Корея: инженеры корейского института исследований атомной энергии KAERI будут заниматься дезактивацией радиоактивных фрагментов бетона и металла на Чернобыльской АЭС.

Об этом 27 октября сообщило Государственное агентство по управлению зоной отчуждения ЧАЭС.

В агентстве отмечают, что это будет взаимовыгодным сотрудничеством: KAERI имеет технические разработки, направленные на дезактивацию радиоактивно загрязненных поверхностей, однако испытать эти технологии на реальных, а не искусственно загрязненных поверхностях, не может, поскольку подобные загрязнения в Корее на сегодня отсутствуют.

В то же время, Чернобыльская АЭС, выполняя вывода из эксплуатации, постоянно ищет средства и технологии, которые позволят, с одной стороны, качественно выполнять дезактивацию материалов, а с другой — существенно уменьшить количество РАО, образующихся в этом процессе.

«Таким образом, площадка ЧАЭС является своего рода лабораторным полигоном для испытания предложенной специалистами KAERI технологии», — отметил заместитель директора технического обслуживания ЧАЭС по обращению с радиоактивными отходами Александр Скомарохов.

Во время проведения испытаний, которые продлятся до конца 2021, путем пенной дезактивации будут деактивированы элементы с известными характеристиками загрязнения: бетонные фрагменты конструкций, металлические пластины из нержавеющей и углеродистой стали. В случае положительных результатов испытания, Чернобыльская АЭС получит дополнительную технологию дезактивации с правом использования исключительно на промышленной площадке станции.

Напомним, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который увеличивает административную ответственность за незаконное нахождение в зоне отчуждения, а также вводит уголовную ответственность за незаконную деятельность.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что после сериала «Чернобыль» количество желающих посетить ЧАЭС значительно увеличилось.

Фото: news.un.org