Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Чернобыль превратят в "лабораторию": корейцы обещают бесплатно очистить ЧАЭС от радиации

Чернобыль превратят в "лабораторию": корейцы обещают бесплатно очистить ЧАЭС от радиации

Чернобыль превратят в "лабораторию": корейцы обещают бесплатно очистить ЧАЭС от радиации

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

В снова открытой для туристов Чернобыльской зоне вскоре можно будет встретить и представителей Республики Корея: инженеры корейского института исследований атомной энергии KAERI будут заниматься дезактивацией радиоактивных фрагментов бетона и металла на Чернобыльской АЭС.


Об этом 27 октября сообщило Государственное агентство по управлению зоной отчуждения ЧАЭС.

В агентстве отмечают, что это будет взаимовыгодным сотрудничеством: KAERI имеет технические разработки, направленные на дезактивацию радиоактивно загрязненных поверхностей, однако испытать эти технологии на реальных, а не искусственно загрязненных поверхностях, не может, поскольку подобные загрязнения в Корее на сегодня отсутствуют.

В то же время, Чернобыльская АЭС, выполняя вывода из эксплуатации, постоянно ищет средства и технологии, которые позволят, с одной стороны, качественно выполнять дезактивацию материалов, а с другой — существенно уменьшить количество РАО, образующихся в этом процессе.

«Таким образом, площадка ЧАЭС является своего рода лабораторным полигоном для испытания предложенной специалистами KAERI технологии», — отметил заместитель директора технического обслуживания ЧАЭС по обращению с радиоактивными отходами Александр Скомарохов.

Во время проведения испытаний, которые продлятся до конца 2021, путем пенной дезактивации будут деактивированы элементы с известными характеристиками загрязнения: бетонные фрагменты конструкций, металлические пластины из нержавеющей и углеродистой стали. В случае положительных результатов испытания, Чернобыльская АЭС получит дополнительную технологию дезактивации с правом использования исключительно на промышленной площадке станции.

Напомним, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который увеличивает административную ответственность за незаконное нахождение в зоне отчуждения, а также вводит уголовную ответственность за незаконную деятельность.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что после сериала «Чернобыль» количество желающих посетить ЧАЭС значительно увеличилось.

Фото: news.un.org

6 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

"Танцующий миллионер" Джанлука Вакки и его возлюбленная Шэрон Фонсека стали родителями
"Танцующий миллионер" Джанлука Вакки и его возлюбленная Шэрон Фонсека
Франция попросила Россию разъяснить отказ от ракет 9М729 в Калининграде
Франция попросила Россию разъяснить отказ от ракет 9М729 в
В Прикамье для школьников и студентов открылся Дом научной коллаборации
В Прикамье для школьников и студентов открылся Дом научной
На конкурс «ПРО Образование 2020» поступили заявки из 73 регионов России
На конкурс «ПРО Образование 2020» поступили заявки из 73 регионов
1500 жителей Волгоградской области пройдут переобучение по стандартам Ворлдскиллс
1500 жителей Волгоградской области пройдут переобучение по стандартам
Трамп: Россия завидует мощи американского ядерного оружия
Трамп: Россия завидует мощи американского ядерного оружия
Россия заняла третье место в Европе по приросту случаев Covid-19
Россия заняла третье место в Европе по приросту случаев Covid-19
Переболевшая семья рассказала о редких симптомах коронавируса
Переболевшая семья рассказала о редких симптомах коронавируса
Спикера пермской гордумы отправили в отставку
Спикера пермской гордумы отправили в отставку
В США заявили о снижении угрозы президентским выборам со стороны России
В США заявили о снижении угрозы президентским выборам со стороны
СМИ: Адам Сэндлер сыграет астронавта в новом фильме режиссера "Чернобыля"
СМИ: Адам Сэндлер сыграет астронавта в новом фильме режиссера
Николь Кидман заявила, что не позволит своим детям пользоваться инстаграмом
Николь Кидман заявила, что не позволит своим детям пользоваться

Топ на сегодня

Зюганов раскритиковал российское телевидение
Зюганов раскритиковал российское телевидение
Счетная палата оценила изменение расчета прожиточного минимума пенсионера
Счетная палата оценила изменение расчета прожиточного минимума
Силовики США готовятся к уличным беспорядкам в связи с выборами президента
Силовики США готовятся к уличным беспорядкам в связи с выборами
Искусственный интеллект классифицировал новые кратеры на Марсе
Искусственный интеллект классифицировал новые кратеры на Марсе
Почти в половине регионов России превышен порог заболеваемости ОРВИ
Почти в половине регионов России превышен порог заболеваемости ОРВИ

Еще по теме

Украина принимает заявки на землю в ЧАЭС под солнечные электростанции
На Чернобыльской АЭС не хватает места для хранения радиоактивных отходов
МАГАТЭ: уровень радиации в чернобыльской зоне снизился в несколько сотен раз с 1986 года
На Украине сделали «радиоактивную» водку