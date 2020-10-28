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Дегтярев сформировал команду для управления Хабаровским краем

Дегтярев сформировал команду для управления Хабаровским краем
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что сформировал команду для управления регионом.

"Теперь о 100 днях (руководства Дегтярева в крае). Мы серьезно заложили фундамент на будущее, команду сформировали. Еще два министра под вопросом, но в целом уже команда понятна, которая будет работать под моим началом", - сказал Дегтярев журналистам.

Он отметил, что объездил много районов края и продолжит встречи с местными жителями.


Сергея Фургала, который смещен с поста в связи с утратой доверия. В отношении экс-губернатора ведется дело.

Следственный комитет обвиняет Фургала в организации убийств в 2000-х годах предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушения на бизнесмена Александра Смольского. Виновным себя он не признает. Сейчас Фургал находится в московском СИЗО "Лефортово". Басманный суд Москвы 3 сентября продлил экс-губернатору арест до 9 декабря.

# Политика
По материалам: ria.ru

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