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Директор Каннского фестиваля рассказал о планах на будущий год

Директор Каннского фестиваля рассказал о планах на будущий год
Директор Каннского фестиваля кинорежиссер Тьерри Фремо рассказал корреспонденту Variety, какие планы у организаторов на 2021 год.

Сам киносмотр стартовал накануне в "мини-версии". С 27 октября по 29 октября во Дворце конгрессов в Каннах покажут четыре полнометражных фильма в официальной программе.

"Я всем сердцем надеюсь, что в мае будущего года наш фестиваль состоится в полноценном формате. Если этого не произойдет, у нас есть альтернативные решения", — уточнил Фремо перед церемонией открытия.

С местными властями организаторы уже договорились о трех потенциальных "окнах" для переноса дат на первую половину июля, на вторую половину июля и на вторую половину августа.


Первые две недели августа не обсуждались, обычно во Франции на это время приходится период отпусков.

Фремо прокомментировал запасные варианты следующим образом: "Мы это сделали из суеверных соображений и надеемся, что воспользоваться достигнутыми договоренностями нам не удастся. Сейчас мы очень рассчитываем на то, что Каннский фестиваль в мае будущего года станет первым крупным событием после пандемии".

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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