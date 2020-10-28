Дочь Гузеевой из "Давай поженимся!" похвасталась своими волосатыми подмышками

Вадим Карасев

20-летняя Ольга Бухарова в очередной раз шокировала подписчиков. Дочь Ларисы Гузеевой продемонстрировала свои волосатые подмышки.

Дочь известной телеведущей нередко радует своих подписчиков откровенными фотографиями. Однако на этот раз звезда придумала кое-что новенькое.



Родственница Лариса Гузеевой выложила в Stories фото, на котором она подняла вверх правую руку, выставив напоказ свои заросли. При этом девушка никак не прокомментировала, зачем показала волосатые подмышки поклонникам.

"Нельзя, чтобы нравились люди, которые возрастом как твои родители. Это нездорово. Но мои ровесники..." - сказала недавно Бухарова. Характеризуя молодых парней, дочь Ларисы Гузеевой покрутила пальцем у виска. При этом девушка призналась, что не против знакомства с обеспеченным москвичом за 50.

"Я буквально сказала, что мне нравятся мужчины старше меня!" - заявила Ольга Бухарова, отметив, что не осуждает сверстниц, которые выбирают себе мужчину с большой разницей в возрасте.



Дочь известной телеведущей при этом показала подписчикам свою обнаженную грудь, сделав селфи в ванной после душа.



На снимке девушка позирует без макияжа и с мокрыми волосами, при этом ее сосок прикрывают предметы, стоящие на полке.



Как писал NEWSTES, ранее Гузеева грубо отчитала девушку, которая не готовила для мужа.