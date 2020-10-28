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"Думаю, справимся". Додон о перспективах дестабилизации в Молдавии

"Думаю, справимся". Додон о перспективах дестабилизации в Молдавии
Власти Молдавии готовы к возможным протестным акциям после проведения президентских выборов, намеченных на 1 ноября. Об этом заявил в интервью РБК президент республики Игорь Додон.

"Мы видели в разных странах, как это происходило. Наши органы, которые должны обеспечить порядок – я имею в виду МВД и другие – они готовы, они рассматривают и разрабатывают разные сценарии. Поэтому, даже если будут попытки какой-то дестабилизации, я думаю, что мы справимся", – сказал Игорь Додон.

Он добавил, что граждане имеют право на мирный протест, и власти сделают все возможное, "чтобы это не переросло в какую-то дестабилизацию с заходом силовым в какие-то государственные учреждения и так далее".


Европа как геополитические игроки не заинтересованы в дестабилизации в стране, а у США в этот же период – свои выборы.

"Во всяком случае и мне, и нашим коллегам из правительства и из разных спецслужб они (США) давали заверения, что у них таких планов нет. Но мы на всякий пожарный, конечно, готовимся", – добавил Игорь Додон.

Двадцатого октября директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что США реализуют в Молдавии "революционный сценарий". По данным Москвы, Вашингтон уже настраивает местную оппозицию на митинги несогласных с итогами выборов, которые еще не состоялись.


На пост главы молдавского государства баллотируются восемь кандидатов. Кроме Додона, в них также участвует экс-премьер Майя Санду, которая проиграла во втором туре на выборах 2016 года.

Ранее радио Sputnik сообщало, что Игорь Додон призвал внешних игроков не вмешиваться в дела республики.

# Политика
По материалам: ria.ru

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