Еще один федеральный туроператор открыл продажу туров в Тюменскую область

Влада Некрасова

Туроператор «Интурист» запустил туры в Тюменскую область. Какие программы доступны для бронирования, и во сколько обойдется путешествие в этот сибирский регион, читайте в нашем обзоре.

ЗАПУСК ТУРОВ ПРИУРОЧИЛИ К ПОКАЗУ СЕРИАЛА

Тюменская область продолжает расширять сотрудничество с федеральными туроператорами. В октябре соответствующее соглашение с «Агентством по туризму и продвижению Тюменской области» заключил «Интурист».

В ассортименте туроператора уже доступны для бронирования три экскурсионных программы в Тюменскую область, рассчитанные на 3 дня/2 ночи. Как подчеркнули в пресс-службе «Интуриста», запуск туров в сибирский регион приурочен к выходу на «большой экран» сериал «Тобол», рассказывающего об истории освоения Сибири во времена Петра I.

«Мы уверены, что сериал «Тобол» ждет большой успех у зрителей, и это положительным образом скажется на росте интереса и продажах туров в Тюменскую область», - отметили в «Интуристе».

У компании уже есть позитивный опыт продажи туров по местам киносъемок. Так, этим летом «Интурист» заявил авторский тур «Открываем глаза вместе с Зулейхой», проходящий по маршруту мест съемок популярного сериала. Программа пользовалась успехом и была одной из самых востребованных по направлению Татарстан.

КАКИЕ ТУРЫ В СИБИРСКУЮ ОБЛАСТЬ ПРЕДЛАГАЕТ «ИНТУРИСТ»

В экскурсионный тур «Романовы в Сибири. Императорский Маршрут» (Тюмень – с. Покровское – с. Абалак – г. Тобольск) можно отправиться уже в ноябре (6-8 ноября) или декабре (11-13 декабря). В 2021 году запланировано более 10 заездов по этому маршруту.

В программе тура - обзорная экскурсия «Тюмень – Врата Сибири», экскурсия «История Дома Романовых в Тюмени», посещение дома- музея Григория Распутина в с.Покровское, знакомство с музеем «Семьи Императора Николая II» в Тобольске, экскурсия по территории Тобольского Кремля, посещение музея «Дворец Наместника» и Тобольской фабрики косторезных изделий.

В стоимость такого тура входит питание по программе (2 завтрака, 3 обеда), проживание в гостинице 3*, входные билеты в музеи, услуги гида и транспортное обслуживание. Стоимость экскурсионного тура на двоих (без стоимости авиаперелета до Тюмени и обратно) – от 27 280 р. на двоих.

Туры в Тюменскую область, представленные в ассортименте «Интуриста», можно приобрести по акции туристического кешбэка.

Тем, кто хочет узнать больше о нефтегазовой истории России, пройти посвящение в нефтяники и попробовать «уху с нефтью», стоит отправиться в тур «Черное золото Сибири».

В программу такого промышленного путешествия входит посещение музея Тюменского индустриального университета и учебного полигона в с.Успенка, экскурсия на площадку нефтегазового концерна СИБУР (Тобольск), обзорная экскурсия по Тобольскому кремлю, осмотр музея «Семья Менделеевых», квест- игра «Загадки великого химика», посещение туристического комплекса «Абалак» и Абалакского Свято-Знаменского мужского монастыря.

Стоимость «нефтяного» тура на двоих (без учета авиаперелета до Тюмени и обратно) – 28 675 р. на двоих. В стоимость включены экскурсионное и транспортное обслуживание, проживание в отеле 3* на завтраках. График заездов по этой программе в 2021 году: 4-7 февраля, 15-18 апреля, 27-30 мая, 22-25 июля, 09-12 сентября, 28-31 октября и 2-5 декабря.

Тюменская область богата горячими источниками, отдыхать на которых можно круглый год. В рамках тура «Сибирские термы» туристы смогут побывать на самых популярных термальных курортах Тюмени и познакомиться с основными достопримечательностями региона.

В программе – обзорная экскурсия «Город на Туре», посещение аквапарка «Лето Лето», экскурсии по эко-тропам и экопарку, где работает бассейн с минеральной водой, купание в источнике Аван, визит на местную сыроварню, дегустация сыров.

Стоимость «термального» тура в Тюмень (без учета стоимости дороги), включая проживание в отеле 3* на завтраках, билеты в термы, экскурсионное обслуживание – от 35 533 р. на двоих. Заезды по туру «Сибирские термы» запланированы 8-10 января, 12-14 февраля, 26-28 марта, 15-17 октября и 19-21 ноября 2021 года.

ТУРЫ В ТЮМЕНЬ ДОСТУПНЫ ПО АКЦИИ С КЕШБЭКОМ

Туры в Тюменскую область, представленные в ассортименте «Интуриста», можно приобрести по акции туристического кешбэка.

Как подчеркнули в пресс-службе туроператора, экскурсионные программы в сибирский регион с возвратом кешбэка востребованы: направление входит в ТОП-5 продаж «Интуриста» по итогам первой недели акции.

В планах «Интуриста» – продвижение сибирской новинки. Совместно с «Агентством по туризму и продвижению Тюменской области» запланирован рекламный тур для представителей туристической розницы.