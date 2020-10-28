Финансовый гороскоп на ноябрь 2020 года

Вадим Карасев

Денежные проблемы порой приходят внезапно. Именно поэтому эксперты рекомендуют следить за финансовым гороскопом. Советы астрологов на ноябрь помогут провести этот месяц так, чтобы финансовая удача была рядом.

В первую очередь астрологи в ноябре советуют избегать общения с мстительными Знаками. Всем, кто является их представителями, лучше как можно меньше думать о том, чем ответить своим врагам и и недоброжелателям. Это будет забирать очень много энергии и сил, которые можно и нужно пустить в работу и саморазвитие.

Овен

У Овнов начинается период, когда деньги сами будут течь к ним в руки. Нужно лишь быть в правильном месте и в правильном расположении духа. Камни для привлечения денег помогут привлечь еще больше удачи и удержать финансы, совершить их правильное вложение. В ноябре желательно не тратить деньги на что-то бесполезное. Нужно осознавать то, насколько важной будет та или иная покупка. Еще астрологи советуют в ноябре никому не давать взаймы.

Телец

У Тельцов будет много удачи в плане совершения покупок, так что можно смело заниматься шопингом, покупать все, что душе угодно. С другой стороны, у Тельцов может очень быстро уходить энергия. Есть пять способов поднять настроение и вернуть силы. Они помогут им в заработках. Энергичные Тельцы смогут стать магнитом для денег и внимания окружающих людей. Это даст им возможность преуспеть в переговорах, стать более авторитетными в глазах коллег, начальства и партнеров.

Близнецы

Людям этого Знака Зодиака астрологи рекомендуют смотреть в оба, причем с первого дня ноября по самый последний. Чтобы вовремя разглядеть появление финансовых опасностей на горизонте, можно воспользоваться особыми знаками Вселенной, которые указывают на их приближение. В первой половине месяца Близнецов также ожидает небольшой творческий подъем. С 16-17 ноября начнет укрепляться память и внимательность, поэтому можно будет заняться работой с бумагами, обучением.

Рак

Ракам в первой декаде месяца придется бороться с апатией и усталостью, потому что звезды и планеты будут не в духе. Шесть полезных способов помогут вернуть энергию, чтобы почувствовать себя лучше. Вторая декада отметится постоянными стычками с недоброжелателями. Астрологи настоятельно советуют не встревать ни в какие конфликты, потому что это чревато финансовыми потерями. Третью декаду лучше посвятить семье — можно потратиться на подарки.

Лев

Звезды не в лучшем настроении, поэтому Львам Стоит быть предельно осторожными в плане совершения покупок, а также в работе и ведении бизнеса. Мощный заговор от невезения и проблем поможет обойти многие препятствия на пути. Людям этого Знака стоит смотреть в оба и стремиться к ответственному выполнению обязательств и поручений, просьб и приказов. Чтобы не потерять много денег, Львам нужно утихомирить свое эго. В ноябре гордость и амбиции до добра не доведут.

Дева

У Дев ожидается большой эмоциональный всплеск позитивного характера. Это значит, что появится желание трудиться, развиваться в некоторых новых направлениях. Появятся идеи, новые цели, амбиции. Ритуал «Ключ удачи» поможет сделать так, чтобы всё это было не пустым звуком. У Дев есть все шансы на повышение дохода. Также им можно совершать дорогостоящие приобретения, делать ремонт, отправляться в деловые и личные поездки, обновлять гардероб.

Весы

Есть пять причин того, почему нельзя решать чужие проблемы. Весам с их большой душой и добротой нужно будет тратить время лишь на себя. Окружающие люди могут быть хитрыми и недобросовестными. Они хотят пользоваться добротой Весов. Именно поэтому астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют сфокусироваться на работе. Настало время подумать о своем будущем. Лучшего времени для этого просто не придумать. В конце ноября полезно будет сменить обстановку.

Скорпион

Порой у каждого из нас бывает так, что ничего не радует. Есть пять способов пробудить интерес к жизни. Если побороть апатию и негатив, то можно будет существенно повысить доходы. Астрологи советуют Скорпионам излучать оптимизм и пока не говорить ни с кем на тему своих проблем. Это может отпугнуть человека. Наибольшие деньги принесет коллективный труд. Также финансовая удача придет к тем, кто имеет дело с цифрами — продавцам, преподавателям точных наук, бухгалтерам.

Стрелец

В первой половине месяца звезды будут не в самом лучшем настроении. Это значит, что Стрельцам придется бороться с проблемами. Найти выход из трудной ситуации помогут три эффективных способа. В финансовых и рабочих вопросах полезно обращаться за помощью к интуиции. Если что-то пойдет не так, не нужно впадать в панику. Любые срывы планов скрывают за собой новые финансовые возможности и попытки Вселенной пустить Стрельцов по правильному пути.

Козерог

Козерогам стоит помнить о законе притяжения. Необходимо мыслить правильно, оптимистично. Нужно почаще говорить себе «я смогу», «у меня все получится». Особенно актуально это будет для тех, кто захочет найти новую работу или продвинуть какой-то новый проект, новую идею. В целом в ноябре повысить доход будет сложно, но зато очень просто будет заложить фундамент для будущих побед и скорого финансового роста. Козерогов ждут новые взлеты.

Водолей

Звезды и планеты дадут Водолеям всё, что нужно для повышения доходов и денежной удачи — интуицию, энергию, силу воли. Очень важно бороться с ленью и апатией. В ноябре нельзя сидеть и ждать у моря погоды. Необходимо брать всё в свои руки, стараться действовать быстро, стремительно. Что касается денежных трат, то в ноябре лучше покупать что-то для дома. Нельзя тратить деньги на починку старых вещей или на развлечения. Также можно обновлять гардероб, делать новую прическу и менять стиль.

Рыбы

Деньги любят Рыб в ноябре. Если желания и мечты не исполняются, это всегда можно исправить. Достаточно просто начать действовать более активно. Если деньги не идут в карман, значит, человек не прикладывает должное количество усилий либо прикладывает их неправильно. Рыбам необходимо пересмотреть векторы развития. Деньги будут любить амбициозных и целеустремленных представителей данного Знака. Что касается шопинга, то он поможет Рыбам поднять настроение.