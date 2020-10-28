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Forbes представил рейтинг самых прибыльных русскоязычных YouTube-каналов

Forbes представил рейтинг самых прибыльных русскоязычных YouTube-каналов
Журнал Forbes опубликовал рейтинг наиболее прибыльных отечественных каналов на YouTube, сообщает "Москва 24".

Сообщается, что лидером является LABELCOM с годовой прибылью более трех с половиной миллиона долларов. Второе место с доходом в 3,41 миллиона долларов в год занял канал о технологиях Wylsacom.

Замыкает тройку лидеров канал с юмористическим шоу – "Чикен Карри", который за год заработал 1,13 миллиона долларов.


Юрия Дудя и проект Антона Лапенко поделили четвертое и пятое место с доходом 980 тысяч долларов в год.

Сооснователь YouTube канала "Карамба ТВ" Петр Сивак поделился с радио Sputnik своим мнением о том, как Forbes мог собрать данные для рейтинга российских YouTube-блогеров с самыми высокими доходами от рекламы:

Ранее радио Sputnik сообщало, что Google впервые озвучила доходы Youtube.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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