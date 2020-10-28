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Франция попросила Россию разъяснить отказ от ракет 9М729 в Калининграде

Франция попросила Россию разъяснить отказ от ракет 9М729 в Калининграде

Министерство иностранных дел Франции выступило с заявлением в связи с решением президента Владимира Путина отказаться от размещения в Европе ракет 9М729 при условии ответных шагов со стороны НАТО.

В пресс-службе МИД пояснили, что приветствуют подобный шаг и теперь ожидают от России более конкретных деталей по этому предложению.

Мы принимаем к сведению предложение, озвученное Россией в рамках столь важного досье, по которому необходимо поддерживать углубленный диалог. Мы все еще ожидаем подробной информации от российской стороны по этому предложению, чтобы оценить надежность выгод в сфере безопасности, которые оно принесет Франции и ее союзникам.

В МИД Франции также выразили сожаление в связи с окончанием действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В безопасности Европы он играл основополагающую роль, и теперь сторонам необходимо вновь обсудить условия для ее восстановления в стратегическом аспекте.

Как сообщал Ruposters, 26 октября президент России Владимир Путин заявил, что Москва согласна не размещать в Калининградской области спорные ракеты 9М729. Также экспертам НАТО позволят инспектировать ракеты в Калининградской области при условии, что Запад разрешит российским военным аналогичные проверки комплексов "Иджис Эшор".

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По материалам: uposters.ru

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