Глава Конституционного суда Украины в 2018 году купил землю в Крыму по российским законам, — "Схемы"

Лидия Мартынова

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Журналисты программы «Схемы» (проект Радио Свобода и телеканала «UA: Первый») выяснили, что председатель Конституционного суда Александр Тупицкий в 2018 году стал владельцем земельного участка в поселке Кореиз АР Крым, оформив договор купли-продажи по российскому законодательству, но не отразив информацию об этом в своей декларации об имуществе и доходах. Именно под председательством Тупицкого судьи Конституционного суда 27 октября проголосовали за признание неконституционным статьи об уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации и отменили ее.

Как оказалось, судья еще до аннексии Крыма в 2014 году владел имением и землей под ним в Кореизе, но в 2018 году расширил свои владения, оформив еще один участок возле дома в свою собственность. Об этом свидетельствует официальный документ, полученный из Единого госреестра недвижимости Российской Федерации.

Из него ясно, что в июле 2018 года Александр Тупицкий (на тот момент он был заместителем председателя КСУ) оформил договор купли земли площадью 126 кв. м. у гражданина России Владимира Рысятова, хотя в декларациях Тупицкого ни за 2018, ни за 2019 не упоминается о том, что он стал владельцем еще одного объекта недвижимости.

Крымский "домик" главы КСУ

И хоть сам Рысятов объяснил, что они с Тупицким договорились оформить сделку купли-продажи по российскому законодательству, хотя по факту «продажи не было» (речь шла якобы о размежевании участков), если судья получил в свою собственность землю от другого лица бесплатно, по антикоррупционному законодательству это может трактоваться как незаконный подарок. Ведь по данным агентства недвижимости «Статус» (Ялта), рыночная стоимость одной сотки земли в Кореизе колеблется от 5 до 15 тысяч долларов США.

Отметим, что Национальное агентство по предупреждению коррупции также обнаружило признаки декларирования недостоверной информации еще двумя судьями КСУ — Ириной Завгородней и Сергеем Головатым. Так, в декларации Головатого за 2019 год было выявлено 3,6 млн гривен. недостоверных сведений, а у Ирины Завгородней за 2018 год обнаружено недостоверных сведений на 615 тыс. гривен, в декларации за 2019 год — 754 тысяч гривен.

В связи с этим НАПК указало на конфликт интересов во время участия этих судей в принятии решения.