Гороскоп Павла Глобы на ноябрь 2020 года

Вадим Карасев

Павел Глоба является самым авторитетным астрологом России и всего СНГ. Его прогнозы помогают тысячам людей поддерживать хорошее настроение и удерживать удачу рядом с собой.

В ноябре звезды будут относительно благоприятными и помогут нам достичь своих целей, правда, разными путями. Если вам не везет в жизни, то нужно помнить, что у неприятностей есть энергетические причины. Возможно, вы неправильно распределяете свою энергию и силы, либо кто-то их у вас «ворует». В ноябре вы сможете узнать, что задерживает ваш рост и успех.

Овен

Овнам в ноябре будет очень везти, так что им желательно избегать вредных привычек, разрушающих жизнь. Наступает очень благоприятный период, поэтому не стоит откладывать на потом важные дела. Это большое время с большими возможностями. Стоит более ответственно относиться ко всем своим обязанностям. Можно начинать новые проекты на работе, совершать дорогостоящие приобретения. Во второй половине месяца полезными будут поездки.

Телец

Тельцам придется встретиться с мощной оппозицией в лице конкурентов, недоброжелателей и коллег. Заработки будут зависеть напрямую от хитрости и усердия. В любви тоже можно и нужно проявить немного смекалки. Противоположный пол будет поражен интеллектом Тельцов, их харизмой и обаянием. Всем, кто уже находится в отношениях, лучше не рисковать, проявляя эгоизм. Нужно больше свободного времени проводить с любимым человеком, детьми. Нельзя забывать о чистке информационного поля и важности домашних дел.

Близнецы

У Близнецов первая декада месяца станет временем творческого расцвета. Придется больше и упорнее трудиться, но из-за этого быстрее будет приходить усталость, бороться с которой можно посредством медитации для глубокого расслабления и снятия стресса. Это будет очень важное время для тех, кто серьезно настроен найти вторую половинку. Во второй и третьей декадах ноября таким Близнецам улыбнется удача. Романтика и свидания будут идеальным способом провести вечер, отдохнуть от дел и забот.

Рак

Ракам звезды будут помогать редко, но метко. Чтобы удача посещала Раков чаще, им стоит воспользоваться цифровыми заговорами на любовь, удачу и деньги. Также для того, чтобы успех не покидал их надолго, Ракам необходимо держать в чистоте свой дом и рабочее место. Это поможет стабилизировать энергетические потоки. В ноябре Раков могут ожидать судьбоносные знакомства и встречи. Желательно почаще полагаться на свою интуицию, смотреть в будущее.

Лев

Львам стоит избегать общения с токсичными людьми, энергетическими вампирами. Есть немалая вероятность встретить на своем пути и приятных людей, но определить, кто хороший, а кто плохой, будет очень сложно. Враги смогут маскировать свои желания и намерения. Львам лучше почаще быть в уединении и самостоятельно заниматься своими проблемами. Им не стоит брать деньги в долг, соглашаться на «бесплатную» помощь. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

Дева

Девам в ноябре удастся кардинально изменить свою жизнь, причем не без помощи планет и звезд. Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru рассказывали, как зарядить себя удачей. Нужно воспользоваться этими рекомендациями, чтобы каждый день ноября был еще более успешным. Все самые важные покупки лучше совершать во второй половине месяца. На протяжении почти всего ноября Девам будет улыбаться большая любовная удача. Они смогут решить семейные трудности или найти вторую половинку.

Весы

Настало время попросить прощения у близких людей, которых пришлось обидеть в прошлом. Также Весам стоит даровать прощение тем, кто обижал их. Нельзя копить в себе негативные эмоции. У одиноких Весов наступает идеальное время для флирта. Не нужно переживать по мелочам — специальные практики и советы помогут Весам оставаться спокойными и чистыми от негативных мыслей.

Скорпион

Скорпионам стоит сфокусироваться на будущем. Сила слова и мысли поможет изменить текущую реальность и завтрашний день. Благоприятными станут любые позитивные мысли, оптимистичный настрой. Многие люди из ближайшего окружения заметят это и тоже станут более удачливыми и продуктивными. Вторая и третья декада ноября подарят Скорпионам много удачи и новых возможностей. Скорее всего, мир для этих людей изменится, причем быстро и бесповоротно.

Стрелец

Стрельцам пришло время брать всё в свои руки. Нельзя ничего пускать на самотек: такой подход будет разрушительным и неправильным с любой точки зрения. Есть важные хитрости, которые помогут этим целеустремленным и сильным людям с большей легкостью формировать события своей жизни. Звезды и планеты хотят, чтобы Стрельцы были у руля. Первая половина месяца подойдет для активного получения знаний, вторая — для их применения на практике.

Козерог

Козерогам в конце осени предстоит совершить много дел. Также в ноябре ожидается большое количество знакомств. Расклад Таро на психологический портрет человека поможет заранее узнать, чего можно ожидать от той или иной личности. Не нужно слушать сплетни и принимать желаемое за действительное. Пришло время раскрыть глаза и объективно воспринимать реальность вокруг себя. Нельзя забывать об отдыхе и смене обстановки. Это могут быть поездки, отпуск, генеральная уборка, ремонт.

Водолей

Водолеи относятся к самым активным и энергичным Знакам Зодиака. В первой декаде ноября звезды немного снизят запас сил этих людей, но с 11-12 числа начнется сильный и заметный энергетический рост. Водолеи смогут помочь себе и окружающим в достижении целей. Не нужно поддаваться искушениям, искать легкие пути решения проблем. Если покажется, что есть быстрая дорога к успеху, то это будет ловушкой, в которую нельзя попадаться.

Рыбы

Рыб часто называют самыми искренними людьми по Знаку Зодиака. Они часто раскрывают душу и говорят о том, что их беспокоит. В ноябре лучше не делать этого с незнакомыми и малознакомыми людьми. Разговоры по душам будут актуальны лишь в кругу семьи. Поднять настроение и восстановить силы Рыбам поможет умеренный шопинг, занятия спортом и простые прогулки на свежем воздухе. Главный совет этого месяца — не нужно браться за несколько дел одновременно.