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Институт развития в жилищной сфере проверят на финансовую устойчивость

Институт развития в жилищной сфере проверят на финансовую устойчивость

Тема: Какие законы вступают в силу


Кабмин утвердил методики расчета нормативов финансовой устойчивости единого института развития в жилищной сфере. Такое постановление правительства вступает в силу 28 октября.

В документе идёт речь о расчете нормативов финансовой устойчивости и количественной оценки кредитного риска. Также устанавливаются нормы по проведению стресс-тестирования, в ходе которого выясняют, достаточно ли у организации капитала и ликвидных активов. Кроме того, установлены правила контроля за соблюдением плана обеспечения финансовой устойчивости.

Предусматривается, что единый институт развития в жилищной сфере «ДОМ.РФ» в течение 30 дней со дня раскрытия консолидированной финансовой отчётности должен будет предоставить Национальному совету по обеспечению финансовой стабильности соответствующий отчёт. В этом документе найдут отражение результаты стресс-тестирования и проверок, проводимых независимыми экспертами.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в октябре.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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