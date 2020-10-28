Япония ждет деловых туристов после пандемии

Алексей Вольцев

Японская национальная туристическая организация (JNTO) выпустила брошюру, в которой рассказывается, как отрасль адаптируется к новым обстоятельствам. Почему организаторам деловых мероприятий следует рассматривать Японию как перспективное направление после возобновления международных поездок?

По данным исследования JNTO, из-за COVID-19 было отменено по меньшей мере 87% всех запланированных мероприятий в Японии. Различные изменения были внесены в 70,9% международных мероприятий.

Организация отмечает, что международные поездки в настоящее время ограничены, и деловой мир переключился на «виртуальные» и «гибридные» мероприятия.

Хотя это помогает компаниям налаживать и поддерживать деловые отношения, многие люди все еще видят преимущества настоящих путешествий и личных встреч. Ожидается, что интерес к международным деловым мероприятиям и корпоративным поездкам возродится, как только будут сняты ограничения на поездки.

Правительство Японии проводит общенациональную кампанию по борьбе с COVID-19, уделяя особое внимание трем основным ограничительным мерам:

- запрещены встречи в закрытых помещениях с плохой вентиляцией,

- запрещены мероприятия в людных местах, где люди находятся близко друг от друга,

- запрещены также близкие контакты, которые могут привести к капельному заражению вирусом.

Японские отели, конференц-залы, авиалинии и железнодорожные системы уже известны своими высокими стандартами чистоты. Применяя указанные ограничительные меры, они сейчас активизируют свои усилия по снижению риска и обеспечению спокойствия гостей.

Япония доказала свою успешность на рынке делового туризма. Согласно отчету Международной ассоциации конгрессов и конвенций (ICCA), в 2019 году в 527 встречах в 19 различных городах приняли участие 176000 человек. Это дало Японии самое большое количество участников встреч в Азии и позволило ей занять седьмое место в мире.

«Из-за COVID-19 в настоящее время растет спрос на безопасность и чистоту. Что касается этих аспектов, Япония давно пользуется большим уважением среди организаторов деловых мероприятий», - говорит Эндо Кацуми, исполнительный вице-президент JNTO. Он выразил надежду, что в будущем они рассмотрят возможность проведения различных деловых мероприятий в Японии.