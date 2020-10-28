Эксперт оценил шансы на выработку коллективного иммунитета к COVID-19

Лидия Мартынова

Дважды переболевший коронавирусом вирусолог, ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ, Новосибирск) Александр Чепурнов заявил, что рассчитывать на коллективный иммунитет человечеству, скорее всего, не приходится.

Ученый рассказал РИА Новости, что впервые заразился коронавирусом случайно во время пересадки в московском аэропорту "Шереметьево", а выздоровев, наблюдал скорость исчезновения антител, вел наблюдения за своим иммунитетом и решил проверить, возможно ли повторное заболевание COVID-19.

"Периодически контактировал с больными людьми, при этом было понимание, что контакты есть, а заболевания нет. Осознанно не защищался… Это означало, что есть еще некие механизмы иммунной защиты, которые не будучи очевидными, как клеточный иммунитет и антитела, тем не менее срабатывали до поры до времени. Но срок сработки закончился через шесть месяцев", - сообщил Чепурнов.

По его словам, через шесть месяцев с момента первого заболевания коронавирусом он заразился вновь и пришел к выводу, что длительность коронавирусного иммунитета после переболевания составляет примерно полгода в зависимости от индивидуальных особенностей человека.

"В обоих случаях развивалась двусторонняя пневмония, в обоих случаях антибиотикотерапия позволила избавиться от нее. Проверка на наличие вируса отрицательная, после чего меня десять дней назад выписали из госпиталя", - сказал он. Ученый планирует описать свой эксперимент в научной публикации. Снова подвергать опасности свою жизнь он не намерен.