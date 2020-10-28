Эксперт оценил вероятность столкновений после выборов в США

Алексей Вольцев

Ультраправые и ультралевые могут выйти на улицы городов США с оружием и устроить беспорядки, если результаты президента Дональда Трампа и кандидата от Демократической партии Джо Байдена на выборах будут близки, считает профессор, директор программы исследований в сфере безопасности школы уголовного права и криминалистики университета UMass Lowell Ари Перлиджер.

Ультраправые группы, зачастую имеющие хорошо вооруженные формирования, вновь заявили о себе на волне прокатившихся по США протестов. Отдельное внимание привлекла группа "Гордые парни" (Proud Boys), которую упомянули на президентских дебатах. Трамп не стал напрямую критиковать их, обратившись к ним со словами "Отойдите в сторону и ждите", что те восприняли как слова поддержки.

СМИ сообщают, что ультраправые регистрируются на участках в качестве наблюдателей, звучат опасения в связи с возможным появлением в районе участков вооруженных людей, что может повлиять на готовность избирателей голосовать. В ряде штатов власти напомнили, что открытое ношение оружия у участков и попытка подменить функции правоохранителей незаконны.

ЛЮДИ С ОРУЖИЕМ

"Думаю, на следующий день после выборов, если результаты будут близки, то с обеих сторон люди могут выйти на улицы. И мы можем увидеть столкновения. Сложно говорить наверняка, но если результаты будут близки, то с обеих сторон будет большое давление, чтобы выйти улицы", - сказал Перлиджер РИА Новости.

Он согласился с тем, что имеет смысл опасаться появления на улицах людей с оружием. А это с высокой степенью вероятности приведет к столкновениям, добавил собеседник агентства.